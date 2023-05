“On ne veut pas la fin du club mais jouer là, ce n’est pas rendre service au basket. Pour nous, il y a un danger”, estime un membre du CP Brabant. Comité qui a récemment visité les installations woluwéennes et qui tire le signal d’alarme. "On ne peut pas changer les règles en cours de route mais on veut lancer un signal maintenant que le club s’apprête à changer de division. Le problème, c’est la sécurité. Au niveau des dimensions du terrain, ça irait mais c’est vraiment la salle qui pose problème. Rendez-vous compte, il y a 92 centimètres entre le mur et la ligne latérale, avec un espalier entre. La table de marque est régulièrement dans le terrain. Donner une belle image de notre sport passe par des exploits sur de bons terrains. Ce terrain, est-ce ça le basket en 2023 ? Il n’y a pas que le terrain de Chalet qui prose problème : “Si l’Ecole Européenne gagne prochainement le droit de monter en P1, nous refuserons aussi qu’elle joue sur les terrains latéraux car il n’y a pas de recul. Nous exigerons qu’elle joue sur le terrain central. ”

Le problème, c’est que le club woluwéen ne dispose que de cette salle. Chalet, qui a ou va prendre langue avec l’autorité communale en vue d’inscrire dans un futur à long terme des équipes de jeunes, ne doit pas encore s’inquiéter. Un bras de fer s’annonce en effet entre l’autorité provinciale et le conseil d’administration de l’AWBB.

“Nous, le CP Brabant, on refuse que Chalet joue dans cette salle en P1 la saison prochaine. Nous, on ne veut pas mais ce n’est pas nous qui aurons le dernier mot qui appartient à l’AWBB. On veut éviter, pour des raisons à la fois d’image et de sécurité, le jour où il y aura un accident sérieux relayé par les médias”, ponctue le membre du CP Brabant qui assure que tous ses membres (4) sont sur la même ligne de flottaison.