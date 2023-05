UBW : un titre de champion de Belgique qui récompense un gros travail de fond

Les U14 woluwéens sont devenus champions de Belgique le week-end passé. Un bel aboutissement qui n’est pas le fruit du hasard. Cette saison, les U14 ont en effet remporté le tournoi international de Courtrai, la Coupe AWBB, le championnat régional, leur série nationale et enfin ce Final Four : “Ce n’est pas tous les ans qu’on gagne une finale nationale. On a une belle génération et cette saison, tout s’est aligné”, observe Louis Mogongo. Un coach qui a dû composer avec des éléments défavorables alors que le Final Four pointait son nez : “Cette victoire est avant tout celle d’un collectif. Bataille et Vandevelde, deux des meilleurs éléments, étaient en effet blessés. Dans leur jeu et leur attitude, ces deux jeunes ont apporté énormément cette saison. Grâce à eux, leurs coéquipiers ont appris à être des leaders. Il y a eu un partage à tous les niveaux et on a su faire face aux adversaires.”