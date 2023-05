Si les mines étaient basses du côté des joueurs, Jamal Ouriaghli relativisait et voyait le chemin accompli : «Cette finale est une bonne expérience pour nos jeunes. Je ne cherche aucune excuse, Charleroi mérite sa victoire mais on a eu très fort à faire ces derniers mois avec les arrêts de Matteo Moris et Maxime Van Duüren et les nombreux blessés. Il ne faut pas oublier que cette équipe est un assemblage d’énergie de trois formations de jeunes. Ce n’était pas évident mais on a réalisé l’osmose. J’ai envie de retenir cette victoire qu’on a été chercher à sept à Natoye en demi-finale avec un jeune de 2005 qui n’avait jamais évolué à nos côtés. Je pense qu’on a perdu cette finale chez nous lors de la première manche. »

Les joueurs étaient pourtant décidés à ramener le titre de champion de la série au stade Fallon Le coach woluwéen voit le positif de la situation : «Les gars se sont bien préparés et étaient hyper déçus. Je leur ai dit qu’avec la saison que nous avions faite, on méritait clairement de l’emporter. Ce genre de revers va permettre à certains de mieux s’entraîner dans l’avenir. Il y a des défaites salutaires. Alors oui, elle fait mal sur le moment mais elle va servir à travailler encore plus dur la saison prochaine. »

Il est vrai que c’est un championnat encore plus relevé physiquement et athlétiquement qui attend l’an prochain l’UBW. «J’ai été joueur en N4 et N3 par le passé et j’avais l’impression cette saison en tant que coach R2, qu’il y avait quelques fortes équipes et des bonnes P1 améliorées. Ce qui nous attend en R1, c’est un jeu plus structuré, ça joue bien avec des gabarits. On sait que ça va être compliqué et qu’on va avoir dur. Ce sera une expérience. L’idée est de tenir le coup jusqu’à ce que les belles générations U14 et U16 n’émergent chez nous», ponctue Jamal Ouriaghli.