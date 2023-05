Sa team largement défaite au Palais du Midi (-33) trois jours avant, le coach Sempels a pu compter sur la concentration et la bonne mentalité de ses troupes qui étaient le dos au mur. Surtout elles ne se sont pas désorganisées et elles ont gardé le moral alors qu’elles avaient encaissé un triple du redoutable Aslo du milieu de terrain au buzzer de la mi-temps (43-50) et que le RIV pointait un moment à 51-60 (26e).

Deux événements seront alors mis à profit par les Guibertins : Vancoppenolle retombait mal sur le pied de Tasiaux et se blessait à la cheville au troisième quart. Rapidement en problème de faute, le RIV – qui tournait à sept rotations – prenait également une faute technique et passait aussi zone. Plus athlétique individuellement, l’équipe bruxelloise se servait jusqu’à alors de son physique pour mettre la bonne pression et obtenir des transitions. Une saine agressivité qui peinera davantage à s’exprimer en défense de zone. Les shooteurs guibertins en profiteront. Alors que le Speedy s’était rapproché à dix minutes du terme (63-65), deux triples de Piron libéreraient complètement les Brabançons. Le Royal IV perdait (pour cinq fautes) dans les dernières minutes Massambombo et le déroutant El Kamel.

”On a eu moins de pression sur nous. Une fois qu’on est passé devant, je ne vais pas dire qu’on avait le contrôle du match mais on a su gérer, à l’image de notre deuxième mi-temps”, résume Alexandre Sempels qui veut voir la même mentalité pour la belle : “Mercredi, nous n’irons pas faire de la figuration au Palais du Midi.”

La rencontre a lieu ce 24 mai à 20 heures au RIV. Le vainqueur ne monte pas en Régionale 2, aucune info n’a filtré à ce sujet des instances provinciales.

SPEEDY MONT-SAINT-GUIBERT 89 – 85 ROYAL IV BRUSSELS