Esteban Casagolda évoque son arrivée au Crossing : “Je suis venu pour marquer des buts et décrocher le titre”

À 36 ans, c’est aussi un choix bien réfléchi posé par celui qui a empilé les buts aux quatre coins de la Belgique. “Après de nombreuses années passées dans des clubs situés loin de chez moi, j’avais envie de rejouer près de la maison. J’ai été séduit par le chouette projet du Crossing, je vais retrouver des joueurs comme Mabika ou Ben Yagan qui sont des amis, c’est donc avec un grand plaisir que j’ai accepté la proposition du club. Rejoindre le Crossing va me permettre de continuer à jouer au football, tout en préparant mon avenir”, nous explique-t-il.

L’occasion aussi de poursuivre sa belle carrière après une saison couronnée par un titre de champion avec Lokeren. “J’ai vécu une belle saison même si la fin n’a pas été celle que j’espérais. J’avais un contrat avec une option qui se levait automatiquement si je jouais un certain nombre de matchs. Le club m’a demandé d’enlever cette option, ce que j’ai refusé. Du coup, je n’ai plus joué depuis la mi-février. Cela ne m’enlèvera toutefois pas les bons souvenirs vécus dans ce club et ce nouveau titre décroché un an après celui que j’avais connu à Dender. Et si je n’ai pas joué depuis quelques mois, je n’ai pas raté un seul entraînement, j’ai continué à travailler sans relâche. Physiquement, je me sens très bien.”

Et ne lui parlez pas de fin de carrière. Même après ces quelques mois plus compliqués. “C’est quelque chose auquel je n’ai même pas songé. Je touche du bois, jusqu’ici, j’ai presque toujours disputé des saisons pleines dans ma carrière. Physiquement je suis toujours très bien, peut-être mieux que certains jeunes de 20 ans. J’ai toujours dit qu’en se soignant correctement, même au haut niveau, vous pouvez continuer à jouer jusqu’à un bel âge. Je me suis toujours bien soigné dans ma vie, je ne vois pas pourquoi je devrais me fixer une date pour mettre un terme à ma carrière. Si le corps continue à suivre, je jouerai jusqu’à ce que je le peux. Pour l’an prochain, mon but était de rejoindre un club ambitieux, tout en préparant mon après carrière et donc en combinant le football avec la recherche d’un travail, ce qui sera une première pour moi. Mais c’est le bon moment pour passer ce cap, pour jouer avec des amis et pour revenir à Bruxelles.”

Il devrait trouver son bonheur au Crossing, un club qui est en train de bâtir une équipe solide pour la saison prochaine. “De belles choses se mettent en place au Crossing. Le coach vient de la région d’Anvers et devrait apporter de belles idées, Fred Farin et le président réalisent du très bon travail, le projet est séduisant et ce groupe sera de qualité. Autant d’éléments qui me font dire que le Crossing jouera le titre la saison prochaine. Après ceux connus avec Dender et Lokeren au cours des deux dernières saisons, j’aimerais en vivre un troisième consécutif avec Schaerbeek.”

“J’ai toujours cette même envie de marquer des buts."

À 36 ans, celui que l’on surnomme “Casagoalda” compte bien continuer à empiler les buts. “J’ai toujours cette même envie de marquer des buts, c’est pour ça qu’on me prend à chaque fois. Dans tous les clubs où je suis passé, mon ambition a toujours été de marquer le plus de buts possible, mais surtout d’aider l’équipe à être championne. Je préfère marquer 25 buts et aider l’équipe à décrocher le titre que d’en planter 40 sans aucune récompense collective derrière. Je sais que mon rôle de buteur sera important, qu’une équipe a besoin d’un attaquant qui marque des buts pour être championne. C’est ce que je vais tenter d’apporter au Crossing.”

”L’Union mérite de décrocher le titre”

Esteban Casagolda a porté le maillot de l’Union pendant trois saisons. Voir le club saint-gillois se battre pour le titre en D1A le ravit. “Ça fait chaud au cœur. Tout le monde est derrière l’Union, il leur reste deux matchs, je croise les doigts car ils méritent ce titre. Après leur beau parcours en Coupe d’Europe et leur régularité au cours des deux dernières saisons, ils méritent d’être récompensés. L’équipe travaille fort depuis de nombreux mois, le groupe est de qualité, ils ont tout en mains pour réaliser quelque chose de grand. J’espère qu’ils parviendront à prendre le meilleur sur l’Antwerp dimanche.”