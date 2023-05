Karaté shidokan : Le Shidostudio a brillé lors de l’Open de Belgique

Une véritable fierté pour celui qui a dû se battre pour obtenir une salle. “Nous n’avons pas su obtenir une salle en début de saison, du coup, nous avons passé les six derniers mois à nous entraîner dehors, dans les parcs, dans des halls, dans des cages d’escalier. Ce résultat est une récompense pour tous ceux qui ont continué à me suivre malgré les difficultés rencontrées”, explique Yuli Nagata.

Depuis, le club a trouvé une nouvelle salle, au centre sportif de Saint-Gilles. “Nous nous y entraînons deux fois par semaine. Nous avons également une salle privée près de Louise que nous occupons une fois par semaine.”

Avec une trentaine de membres, le club bruxellois, désormais doté d’une salle fixe, espère poursuivre sa progression. “C’est une fierté de voir les membres du club briller et obtenir des résultats. Certains sont partis à cause de nos soucis de salle mais ceux qui sont restés ont bien progressé et ont été récompensés de leurs efforts lors de ces championnats de Belgique. Des athlètes capables de s’adapter à différentes techniques de karaté et qui, j’espère, seront soutenus par les pouvoirs publics dans ce noble art qu’ils pratiquent. Ce qui leur offrirait encore plus de possibilités pour la suite.”

Le Shidostudio, un club qui se veut ouvert à toutes et tous. “Nous sommes ouverts aux femmes, elles ne sont pas laissées de côté chez nous, on leur offre une vraie possibilité de s’exprimer et de progresser. Comme nous le faisons aussi avec les plus jeunes. Chez nous, on ne mise pas sur le talent mais sur le travail. Si notre sport est individuel, chacun a la chance de pouvoir évoluer au sein d’un véritable collectif. C’est aussi ça la force de notre club.”

Jane Mangubat championne de Belgique

Parmi ces membres, Jane Mangubat a savouré son titre de championne de Belgique. “Ce n’était pas du tout un objectif, je ne m’y attendais pas puisque je ne pratique ce sport que depuis trois ans. Mais c’est une grande fierté”, explique-t-elle.

À 27 ans, elle est séduite par le karaté shidokan. “Étant une femme, j’aime savoir que je peux me défendre. C’est quelque chose d’important pour moi. Et puis j’aime ce sport de manière générale, l’esprit d’équipe qui règne au sein du club m’apporte beaucoup.”