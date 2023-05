Boualem Chekaba coachera les dames du Canter Schaerbeek

Il vient en effet de réagir en nommant Boualem Chekaba (ex-Friendly Bulls Ixelles en R2 hommes) et Robin Poncelet (U18 élites garçons au Canter) aux postes respectifs de coach P1 et P2 dames. «Le Canter dames se devait de rebondir après les divers coups du sort de la défunte saison. Boualem et Robin ont le double objectif affiché de remonter en R2 et en P1 dames. Comme les hommes l’ont fait cette saison avec Aladin Ridouan de la P1 à la Régionale 2 », émet Alain Lenglez.

L’équipe risque fort de changer. Margaux Boland, Maurane Van Montagu et Annunziata Urso rejoignent Guy Despretz en P1 dames Hainaut (Basket Club JSE Enghien). Sofia Viviani se dirige, elle, vers Ganshoren dames pour pouvoir continuer à jouer en Régionale. Indhira Almao et Leopoldina Bento Correa arrêtent quant à elles pour des raisons privées.

Du noyau de cette saison, il devrait rester un groupe de 6-7 dames auquel s’ajoutera des jeunes. «Yvan Timmermans, qui était notre coach P1, a aussi démissionné et va s’affilier près de chez lui à Braine 2001. Boualem Chekaba et Robin Poncelet vont se croiser et échanger ce soir (NdlR : jeudi) au sujet de la saison prochaine. Boualem s’entretiendra également avec les joueuses restantes et motivées pour préparer l’avenir de l’équipe en P1 dames. Nous allons beaucoup travailler avec la P2 car notre club dispose de bonnes jeunes performantes de moins 23 ans », ponctue le président Alain Lenglez.

Christophe Kugener