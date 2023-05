Le come-back de Mohamed El Marcouchi : “Je pensais que mon dernier combat était proche”

Aujourd’hui, Mohamed El Marcouchi a retrouvé l’envie, notamment grâce à sa collaboration avec son nouveau manager, qui lui permet de voir les choses en grand pour les prochains mois. “Mon nouveau manager Gulliani Mirco m’a proposé un nouveau contrat avec pas mal de combats, notamment à l’étranger, qui devraient me permettre aussi de combattre pour un gros titre.”

"Je pensais que mon dernier combat était proche."

Un nouvel élan donc pour celui qui a réfléchi à mettre un terme à sa carrière il n’y a pas si longtemps que ça. “Je pensais aussi que mon dernier combat était proche. J’y pense encore. Disons que tout va se jouer ce vendredi. Ce combat va me permettre de voir où j’en suis, si le corps suit bien après les blessures, si le mental est également au rendez-vous. C’est peut-être le début d’un nouvel élan.”

Le boxeur molenbeekois est prêt à en découdre. “Je me sens bien, même si j’ai toujours ce petit stress en moi. Après un an et demi d’inactivité, c’est comme si j’étais au devant de mon tout premier combat. Le stress est d’autant plus présent que je vais boxer à la maison, devant mon public. Je me dois de montrer à mon public que tout est possible, que l’on peut rêver à Molenbeek.”

Même s’il affiche 35 ans au compteur, Mohamed El Marcouchi est persuadé qu’il a encore des choses à montrer. “La boxe a changé de visage. Aujourd’hui, les vieux boxeurs comme moi ont encore la cote, ils peuvent encore rêver de combattre pour un titre. Mon combat de ce vendredi sera un test mais aussi une opportunité à saisir. Je rêve d’un nouveau grand titre.”

Un gala de boxe anglaise à Molenbeek ce vendredi : “Ce gala doit servir de tremplin aux boxeurs bruxellois”

En plus de boxer ce vendredi, Mohamed El Marcouchi est aussi à l’organisation.

Ce vendredi 26 mai, c’est donc à la maison que Mohamed El Marcouchi combattra. Un gala organisé à Molenbeek, au Amal Sport Hall. Un gala que le boxeur molenbeekois coorganise. “J’avais déjà participé à des organisations mais à 20 % disons. Ici je m’occupe de l’organisation à 80 %. Il y a un peu de stress, on gère les derniers détails avec mon frère mais j’espère que cette première en appellera d’autres.”

Une première, c’est vraiment le terme. “Si je ne me trompe pas, c’est la première fois que nous organisons un gala de boxe anglaise à Molenbeek avec un combat pro à l’affiche. C’est quelque chose qui me tenait à cœur et je suis content de voir que le public a répondu à l’appel puisque les 400 places disponibles sont toutes parties. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir que le public continue de me suivre et de me soutenir.”

Le gala de ce vendredi a lieu à Molenbeek. ©DR

Mohamed El Marcouchi, un véritable exemple pour la boxe à Bruxelles. “Je suis content de voir que les jeunes s’impliquent dans ce genre d’événement. Cette semaine, je suis passé à l’Athénée Royal de Bruxelles 2 pour une rencontre avec des jeunes. L’occasion de leur montrer les valeurs de la boxe, de les sensibiliser à l’importance de l’éducation et de l’école. Leur démontrer que la vie ne doit pas s’articuler autour de la délinquance et des mauvaises choses. Leur dire que le sport vous montre les valeurs de la vie, celles du respect, de la ponctualité, de la prise d’initiatives. Leur dire qu’ils doivent rêver grand pour atteindre leur but. La boxe, c’est un peu tout ça. Et s’ils veulent aller loin, il faut passer du temps dans le ring et non dans la rue.”