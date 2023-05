Un gala de boxe anglaise à Molenbeek ce vendredi : “Ce gala doit servir de tremplin aux boxeurs bruxellois”

Une première, c’est vraiment le terme. “Si je ne me trompe pas, c’est la première fois que nous organisons un gala de boxe anglaise à Molenbeek avec un combat pro à l’affiche. C’est quelque chose qui me tenait à cœur et je suis content de voir que le public a répondu à l’appel puisque les 400 places disponibles sont toutes parties. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir que le public continue de me suivre et de me soutenir.”

Mohamed El Marcouchi, un véritable exemple pour la boxe à Bruxelles. “Je suis content de voir que les jeunes s’impliquent dans ce genre d’événement. Cette semaine, je suis passé à l’Athénée Royal de Bruxelles 2 pour une rencontre avec des jeunes. L’occasion de leur montrer les valeurs de la boxe, de les sensibiliser à l’importance de l’éducation et de l’école. Leur démontrer que la vie ne doit pas s’articuler autour de la délinquance et des mauvaises choses. Leur dire que le sport vous montre les valeurs de la vie, celles du respect, de la ponctualité, de la prise d’initiatives. Leur dire qu’ils doivent rêver grand pour atteindre leur but. La boxe, c’est un peu tout ça. Et s’ils veulent aller loin, il faut passer du temps dans le ring et non dans la rue.”