À presque 70 ans, Albert Soleil prendra le départ des 20 km de Bruxelles : “Il y a deux ans, je n’arrivais plus à faire 500 mètres en marchant”

Expert-comptable, conseiller fiscal et conseiller social, Albert Soleil habite Anderlecht depuis 1980. “J’ai toujours aimé le sport”, raconte-t-il. “J’ai toujours pensé beaucoup aux autres. Je sais que les gens peuvent avoir des difficultés physiques et mentales. Il faut beaucoup de courage pour pouvoir s’en sortir, beaucoup de soutien de la part des associations aussi… J’ai connu de graves ennuis de santé avec des risques de ne plus pouvoir marcher. Il y a un peu plus de deux ans, je n’arrivais plus à faire 500 mètres en marchant ou en courant. Et je me suis forcé à remarcher chaque jour un petit peu plus, un petit peu plus vite, même si la douleur était intense.”

Dimanche, il sera sur la ligne de départ des 20 km de Bruxelles. “Avec un esprit combatif et d’excellents soins médicaux, je suis ravi de pouvoir participer pour la troisième année aux 20 km de Bruxelles. Et cette année, je suis fier de courir pour Handicap International. J’ai déjà récolté près de 1000 euros.”

Les Lacets bleus de Handicap International

Les Lacets bleus de Handicap International, symbole du mouvement #WeMoveTogether de l’ONG, qui a pour but de sensibiliser à l’importance des soins de réadaptation pour les personnes en situation de handicap, ne quittent jamais Albert. “Ils m’ont souvent aidé ! Je les ai attachés à mon sac à dos. Je suis un randonneur ! Et il y a deux, trois ans, quand ça n’allait pas du tout et que je sentais que j’allais basculer dans une falaise, je serrais mes lacets bleus dans mes mains, fortement, vigoureusement, et je me disais : Allez Albert ! Il y a pire que toi ! Tu as encore tes jambes, tes pieds… Tu as ta volonté, ta santé. Tu ne peux pas abandonner, tu dois continuer. Pense à toutes les personnes qui ne peuvent plus faire ce que toi tu sais faire. La marche est une source d’espoir et de réconfort ! C’est très sain pour l’esprit. Je veux encourager et démontrer que même handicapé, ou l’ayant été pratiquement, il y a moyen de s’en sortir. Et bien sûr, régulièrement, lors de mes randonnées, je parle des lacets bleus et de Handicap International aux gens que je croise sur mon chemin.”

À son âge, l’Anderlechtois pourrait pleinement savourer sa retraite. “Mais j’ai plein d’activités et je continue encore à travailler. Chaque jour, je me rends chez mes clients à pied, qu’ils habitent Schaerbeek ou Auderghem. Je traverse Bruxelles avec mon sac à dos et les lacets bleus de Handicap International. Ils ne me quittent jamais, ils sont toujours accrochés à mon sac à dos. Et je marche généralement avec mon sac à dos.”

Une à trois heures de marche par jour

Albert soufflera cette année ses 70 bougies. Et il nous avoue ne plus pouvoir se passer de la marche. “Depuis que je suis partiellement retraité, je marche tous les jours, entre 1 et 3 heures. Et ça m’apporte un réconfort, me permet de découvrir énormément de choses, de côtoyer beaucoup de personnes d’origines et de cultures différentes, de réfléchir… Quand je marche, je pense à des projets, à trouver des solutions, aux autres, à les aider… La marche me donne une joie de vivre et un bonheur.”