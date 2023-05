Daniel Fagi, de réfugié à futur vainqueur des 20 km de Bruxelles ? “C’est dans un coin de ma tête”

Érythréen d’origine, il avait fui son pays pour se réfugier en Europe et notamment en Belgique, où il a découvert la course à pied en 2019, dans le centre de réfugiés d’Arlon où il vivait à l’époque. Très vite, il a accroché et le 3 novembre 2019, il prenait part à son premier jogging officiel, avec une deuxième place à la clé. “C’est à partir de cette date que je me suis dit que je pouvais aller plus loin, que je pouvais devenir un bon coureur en Belgique.”

Les courses se sont enchaînées, les victoires aussi, tout comme les partages très réguliers de son histoire avec les autres coureurs. “Plein de monde s’intéresse à mon histoire et c’est avec plaisir que j’en discute avec eux. Partager mon parcours de vie avec les autres coureurs, c’est une fierté.”

Inconnu des pelotons il y a peu, Daniel Fagi est de plus en plus reconnu sur la ligne de départ. Une petite notoriété que ce résident ucclois apprécie. “Beaucoup de gens me reconnaissent. Je parle avec beaucoup de monde et ça me fait plaisir d’être reconnu de la sorte. Il m’arrive même que les gens me disent bonjour dans la rue car ils m’ont vu sur une course ou à la télévision. Ça me fait très plaisir et ça me pousse à vouloir faire encore mieux.”

guillement "Je me sens capable d'un jour gagner les 20 km de Bruxelles."

Devenir plus performant, améliorer ses chronos, c’est la volonté affichée par Daniel Fagi. “J’ai trouvé un sponsor (Trakks) qui me soutient et met beaucoup de choses à ma disposition pour m’aider au quotidien. Grâce à leur soutien, je vais pouvoir avancer et continuer à m’améliorer.”

Coureur le soir, soudeur la journée

Mais Daniel Fagi reste la tête bien sur les épaules. À bientôt 31 ans, celui qui loue l’appartement d’un ami à Uccle, combine sa passion pour la course à pied avec son métier de soudeur.

“Dès que j’ai obtenu mes papiers en Belgique, je me suis mis à la recherche d’un travail. J’ai découvert ce métier de soudeur que j’exerce dans la région de Tamines. Un métier assez fatigant, des longs trajets mais je ne me plains pas. Par contre, j’ai pris congé ces jeudi et vendredi pour être en forme dimanche lors des 20 km de Bruxelles.”

Candidat au podium 2023

Après son chrono de 1h02.09 de l’an dernier, Daniel Fagi espère faire mieux et, qui sait, s’offrir une place de choix. “Je suis prêt à faire mieux que l’an dernier. Je signerais pour un podium mais je sais que le niveau sera relevé, confie celui qui rêve de victoire. Je me sens capable d’un jour gagner les 20 km de Bruxelles. C’est dans un coin de ma tête.”