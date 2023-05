Rescapée des attentats du 22 mars, Karen Northshield sera au départ des 20 Km de Bruxelles : “Donner de l’espoir à tout un chacun”

À lire aussi

Aujourd’hui, après une soixantaine d’opérations et une si longue hospitalisation, il y a des séquelles et des traumatismes irréversibles : une perte auditive, des acouphènes, une perte d’organes, sa jambe et sa hanche mutilées… Elle doit se déplacer avec des béquilles : “C’est tout mon corps qui a été parsemé de blessures de guerre et de cicatrices. Je n’ai pas été soldat mais j’ai été emmenée sur un champ de bataille.”

Alors que les médecins ne lui donnaient pratiquement aucune chance de survie, Karen s’est battue chaque jour et se bat encore chaque jour pour continuer d’avancer. Une détermination qui force l’admiration et qu’elle est allée puisée dans son passé de sportive de haut niveau. “Le fait que je sois ici aujourd’hui est un miracle et est principalement dû à ma force et à ma volonté de vivre. Je n’avais que trente ans le jour des attentats et j’avais toute une vie devant moi, avec une très belle carrière, mon couple, mes rêves et mes ambitions. J’étais là où je devais être dans ma vie. Jusqu’à ce que soudain la bombe explose. Mais j’ai lutté, et j’ai dû encore lutter longuement, contre la mort. Si je n’avais pas été une athlète de haut niveau et si je n’étais pas forte mentalement, je ne serais pas là aujourd’hui. C’est également grâce aux médecins et à la présence de mes proches que je suis là aujourd’hui.”

Une cinquième participation aux 20 Km de Bruxelles

C’est grâce à cette force que Karen sera, ce dimanche, au départ des 20 km de Bruxelles pour la cinquième fois depuis les attentats de 2016. “Malheureusement, je ne peux plus les courir, mais je participe en fauteuil roulant, qui sera poussé par des coureurs. Bien sûr, j’aurais préféré chausser moi-même mes chaussures de course pour battre mon propre record – avant les attentats, j’ai couru les 20 km à travers Bruxelles en 1h29 – mais c’est aussi symbolique. J’ai besoin de ce projet avec ma Team Karen, besoin de ce soutien moral.”

Sa participation aux 20 Km de Bruxelles, avec le Team Karen qu’elle a lancé, se veut à la fois un message d’espoir, de combativité et de résilience. “C’est un projet qui donne des ailes, qui vient du cœur, qui est nourrissant. En tant que victime, ce soutien du public, des coureurs, des Belges, est très positif, indispensable même. Mon combat est loin d’être fini, c’est une revalidation quotidienne, un investissement de tous les jours, des blessures de guerre ancrées en moi et que je peux affronter grâce au soutien de tous. Les 20 Km de Bruxelles restent chaque année une date butoir qui me permet de me sentir soutenue.”

Que ce soit avant, pendant ou après la course, les marques de sympathie et d’affection la touchent. “Les gens connaissent mon histoire de rescapée qui n’avait aucune chance de survie. Il y a beaucoup d’empathie dans le discours, beaucoup de soutien et de marques d’affection qui me réchauffent le cœur. C’est un véritable soutien tout au long d’une journée incroyable dont j’ai besoin en tant que victime et dont beaucoup de victimes ont besoin encore aujourd’hui.”

Porteuse d’espoir

Si elle reçoit beaucoup de soutien, Karen veut également donner aux autres. “Comme beaucoup de victimes, j’ai besoin de ce soutien mais j’ai aussi envie de donner de la force, du courage, de l’espoir, à tout un chacun. Ces mots résument un peu mon histoire de survivante. Le projet Team Karen est porteur d’un message très profond, d’espoir aussi. Cette année, les membres de la Team Karen portent dans leur cœur (sur un logo en forme de cœur) une pensée pour toutes les victimes du 22 mars 2016. La vie est un cadeau, j’ai frôlé la mort à plusieurs reprises mais je tiens à ma vie. À travers les 20 Km qui traversent Bruxelles, je veux apporter mon soutien à mes compagnons d’infortune et à leurs familles, et à tous les Belges marqués de près ou de loin.”

Karen et sa team, prêtes pour ce dimanche. ©DR

Karen et son équipe appellent tout le monde à venir les soutenir et les encourager lors de la course de dimanche.

En plus de la douzaine de coureurs qui l’accompagneront depuis le départ handisport, une dizaine de coureurs individuels et une trentaine de marcheurs vêtus des tenues de la Team Karen sont également au départ. “C’est la première fois que nous avons autant de participants et un groupe de marcheurs, et que le projet Team Karen s’agrandit en dehors d’amis et de sportifs. Dans les années à venir, je veux rallier encore plus de monde de tous horizons pour participer avec la Team Karen. Je suis heureuse que de plus en plus de gens veuillent soutenir ma cause et contribuer à ce beau message d’espoir”, conclut Karen Northshield.