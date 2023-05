Daniel Fagi, 6e des 20 Km de Bruxelles : “L’ambiance était incroyable”

Pas de quoi avoir des regrets pour autant. “Je suis content de ma course, malgré la difficulté. Je sais que sans ce point de côté, j’aurais pu faire mieux”, précise celui qui a bouclé la course avec un chrono de 1h02 et 22 secondes.

Au-delà de l’aspect sportif, Daniel Fagi a savouré, profité et salué l’ambiance folle qu’il régnait tout au long du parcours. “L’ambiance était incroyable, le public était vraiment chouette. J’ai passé un bon moment et c’est certain, je reviendrai.”

Ambassadeur du projet Heart Heroes

S’ił n’a pas terminé sur le podium des 20 Km de Bruxelles, Daniel Fagi a tout de même fêté la victoire d’Amaury Paquet et la deuxième place de Nicolas Schyns. Et pour cause, le coureur bruxellois et ses comparses liégeois étaient les ambassadeurs de Heart Heroes, un projet visant à sensibiliser aux risques d’un accident cardiaque dans la pratique du sport amateur. L’actualité nous rappelle malheureusement régulièrement que les accidents cardiaques peuvent arriver en pratiquant le sport. Si de tels accidents sont difficilement évitables, l’issue fatale, elle, peut souvent être évitée. Une meilleure connaissance des gestes à réaliser et des techniques de réanimation peut doubler la proportion des vies sauvées.

Concrètement, tous ces sportifs de haut niveau, auxquels il faut en ajouter d’autres qui n’étaient pas présents ce dimanche, jouent un rôle d’ambassadeur et iront, à partir de septembre prochain, dans les clubs sportifs pour former les pratiquants et leur apprendre à réagir de la bonne manière.