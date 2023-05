Ils régulent le départ de chaque box aux 20 Km de Bruxelles : “C’est impressionnant d’avoir des milliers de coureurs derrière nous”

Ce rôle, une fierté mais aussi une sacrée responsabilité. “C’est une fierté de pouvoir faire une telle chose chaque année. C’est aussi une grande responsabilité et puis c’est impressionnant d’avoir des milliers de coureurs derrière nous. Mais nous savons qu’une fois le départ donné, nous devons tout de suite nous mettre sur le côté pour laisser passer les coureurs.”

“Il y a toujours un petit stress au départ."

Un rôle qui est devenu plus important d’année en année avec le succès grandissant des 20 Km de Bruxelles. “Il y a toujours un petit stress au départ, même si nous avons l’habitude puisque nous faisons ça depuis 40 ans. Au tout début, il n’y avait qu’un seul départ donné sous les Arcades du Cinquantenaire. Aujourd’hui, nous sommes répartis en six groupes pour gérer le départ de chaque box.”

Au-delà de leur responsabilité, tous ces coureurs étaient présents pour une bonne cause. “Nous essayons de mettre en avant une bonne œuvre lors de chacune de nos participations, en collaboration avec les autres hôpitaux qui forment le réseau Hôpitaux H. uni. Nous sommes quatre hôpitaux à participer cette année : les Cliniques universitaires Saint-Luc, les Cliniques de l’Europe, la Clinique Saint-Pierre à Bruxelles et la Clinique de Saint-Jean à Ottignies. On sent une émulation dans chaque hôpital où l’on a des coureurs mais aussi pas mal de marcheurs.”