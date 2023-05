Atteint d’un cancer incurable, le Bruxellois Gilles Van Der Spek va se lancer à l’assaut de l’une des courses de vélo les plus difficiles au monde

Gilles Van Der Spek, qui a pris part aux 20 Km de Bruxelles ce dimanche avec l’équipe Run for Hope, est de ceux qui ne se laissent pas décourager face aux épreuves de la vie.

Diagnostiqué d’un cancer métastatique du pancréas de stade 4 il y a 2 ans et demi, la vie de ce grand sportif aurait pu se résumer au repos et au suivi de son traitement. Mais ça, c’était sans compter sur sa passion dévorante pour le sport et plus spécialement pour le vélo. Véritable mordu de la pédale, il a décidé de se lancer cet été le défi de sa vie : la Silk Road Mountain Race, une course à vélo d’ultra endurance de 1.800 km au Kirghizistan. Et ce périple colossal est à boucler en 14 jours. Rien que ça.

Un défi sur fond de “Profitivisme”.

Au premier jour de sa maladie, il a créé une clé très puissante qu’il appelle le “profitivisme” ! Plus qu’une devise, c’est un mode de vie qu’il applique chaque jour. Un doux mélange des mots “profiter” et “positivisme”.

En combinant le “profitivisme” avec ses quatre piliers : la médecine moderne, le sommeil, la nutrition et le sport, il a progressivement créé un chemin qui l’aide non seulement à gérer sa condition, mais qui lui permet également de retrouver sa force physique et mentale d’antan et de pousser sa résilience vers de nouveaux sommets.

Challenge, Inspiration, Charité

Challenge, Inspiration, Charité. Voilà les 3 objectifs de son aventure. En partageant son histoire et sa préparation à cette course mythique, il espère inspirer les gens à considérer leur condition, quelle qu’elle soit, comme une opportunité plutôt que comme quelque chose qui les définit.

Son incroyable défi prend également une dimension caritative car Gilles a décidé de se faire parrainer et de lever des fonds pour le “AntiCancer Fund” qui participe à la recherche contre le cancer. Sa vidéo, postée sur Instagram, a déjà été visionnée plus de 70.000 fois et suscite de nombreuses réactions.

Pour participer au crowdfunding, rendez-vous sur cette page.