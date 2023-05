Come-back réussi pour Mohamed El Marcouchi : “J’avais besoin de voir où j’en étais”

Une victoire qui lui fait avant tout du bien au moral. “J’avais besoin de voir où j’en étais, de savoir comment ça allait se passer du début à la fin d’un combat. Certains bobos étaient encore présents, j’avais peur qu’ils ne se réveillent durant le combat mais au final, mon corps a bien répondu.”

"Je sens bien dans mon corps que ça fait 20 ans que je boxe."

De quoi lui permettre d’envisager la suite avec optimisme et ambition. “On va voir avec mon manager Mirco quelles seront les prochaines étapes. Soit je prends un combat tout de suite plus difficile, soit je prends un intermédiaire pour préparer la suite. On peut aussi envisager la possibilité d’aller directement vers un titre car l’âge est là et le temps presse. Je sens bien dans mon corps que ça fait 20 ans que je boxe.”

Un gala réussi salué par tous

Au-delà de sa victoire, Mohamed El Marcouchi était également ravi du succès du gala qu’il coorganisait à Molenbeek. “Le public était là, la salle était pleine avec 500 personnes présentes. J’avais un peu de stress mais au final tout s’est bien passé et tout le monde était content. La bourgmestre était présente, tout comme des échevins et des collaborateurs de deux ministres. Nous avons démontré que nous étions capables d’organiser un gala de qualité, dans une bonne atmosphère. Une première réussie qui en appelle d’autres.”

Mohamed El Marcouchi a apprécié les combats livrés par les jeunes talents bruxellois au cours du gala. “Pas mal de pépites bruxelloises commencent à monter et ils ont envie de devenir de grands champions. Mais pour garder ces champions, il faudra aussi des moyens, comme je l’ai répété aux représentants du monde politique. Je suis content de ce que j’ai vu vendredi et j’espère qu’ils continueront à grandir au travers de la boxe.”

Mohamed El Marcouchi aux 20 Km de Bruxelles avec Tous à bord : “Donner le sourire à ces personnes, ça n’a pas de prix”

Le dimanche, Mohamed El Marcouchi participait aux 20 Km de Bruxelles avec Tous à bord.

Quelques heures à peine après avoir livré son combat dans le ring, Mohamed El Marcouchi a livré un autre combat le dimanche. Cette fois, baskets aux pieds, lorsqu’il a pris le départ des 20 Km de Bruxelles avec l’équipage de Tous à bord. “J’étais là lors de la première édition il y a 19 ans. J’étais un des premiers et c’est quelque chose qui me tient à cœur, auquel j’ai continué à participer au fil des années. Je n’ai pas pris part à toutes les éditions car je suis parti un moment aux États-Unis et mon genou m’a aussi lâché à un moment. Mais dès que je peux être présent, je le suis. Ça me fait chaud au cœur de faire partie de Tous à bord, de pousser quelqu’un dans les rues de Bruxelles et voir cette personne en fauteuil être acclamée.”

Mohamed El Marcouchi sensible à la démarche. “L’espace d’un instant, tu donnes le sourire à ces personnes qui sont trop souvent oubliées de la société, livrées à elles-mêmes. Si on peut les aider, leur offrir ce petit moment de gloire, c’est avec plaisir qu’on le fait.”

Aux 20 Km de Bruxelles avec Tous à bord. ©DR

La satisfaction qui se lisait ce dimanche sur son visage était pratiquement plus grande que celle après son combat remporté le vendredi. “C’est une double victoire. Tu te sens utile, tu te sens champion, c’est encore mieux que d’être champion dans un ring de boxe. Offrir du plaisir, voir le sourire sur le visage de ces personnes, ça vaut tout l’or du monde.”

Le boxeur veut même aller plus loin. “J’en ai parlé avec Jean-François Levain, j’aimerais aligner une équipe composée à 100 % de boxeurs de ma salle afin de sensibiliser ces jeunes à la chance qu’ils ont d’être en bonne santé. Mais aussi leur inculquer cette valeur de partage essentielle à mes yeux.”