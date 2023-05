Julien Carraggi a les yeux rivés sur 2024:“Je vise une qualification pour les JO de Paris”

Après avoir remporté un tournoi international aux Pays-Bas il y a un mois, Julien Carraggi a remis le couvert en s’offrant un deuxième titre international avec sa victoire ce week-end à l’Open d’Autriche. En finale, il a battu Huang Yu Kai du Taipei chinois en deux sets : 21-19, 21-10. "Après avoir disputé un tournoi en Slovénie la semaine dernière, j’hésitais à enchaîner avec l’Open d’Autriche. Finalement, j’ai décidé d’y prendre part en me disant que j’allais jouer sans pression, prendre match après match. Et puis je me suis retrouvé en finale, où j’ai battu le Taïwanais qui m’avait battu une semaine plus tôt en Slovénie. Je suis super content de gagner ce tournoi, d’autant qu’il me rapporte d’énormes points dans la course à la qualification pour les Jeux olympiques 2024”, nous confie-t-il.