Mohamed El Marcouchi aux 20 Km de Bruxelles avec Tous à bord: "Donner le sourire à ces personnes, ça n'a pas de prix"

Quelques heures à peine après avoir livré son combat dans le ring, Mohamed El Marcouchi a livré un autre combat le dimanche. Cette fois, baskets aux pieds, lorsqu’il a pris le départ des 20 Km de Bruxelles avec l’équipage de Tous à bord. “J’étais là lors de la première édition il y a 19 ans. J’étais un des premiers et c’est quelque chose qui me tient à cœur, auquel j’ai continué à participer au fil des années. Je n’ai pas pris part à toutes les éditions car je suis parti un moment aux États-Unis et mon genou m’a aussi lâché à un moment. Mais dès que je peux être présent, je le suis. Ça me fait chaud au cœur de faire partie de Tous à bord, de pousser quelqu’un dans les rues de Bruxelles et voir cette personne en fauteuil être acclamée.”