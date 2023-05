Coup dur pour Rebecq: Lufimbu fait volte-face et file au Crossing

Il était arrivé sur la pointe des pieds l’année dernière, en provenance déjà à ce moment-là du Crossing Schaerbeek, après une saison cauchemardesque, où il n’avait eu que peu de temps de jeu. Ricci Lufimbu a clairement été l’une des révélations de la saison à la RUS Rebecquoise, à un tel point que le club en avait fait l’une de ses priorités pour la future saison, en lui confiant un rôle de cadre au sein de son effectif.

Une marque de confiance et une volonté de faire perdurer la belle histoire qui n’aura finalement servi à rien, puisque malgré l’accord que le joueur et le club avaient passé, il y a déjà de ça plusieurs semaines, Ricci Lufimbu a finalement succombé à l’appel du pied de son ancien club bruxellois. Si dans la plupart des cas, ce genre de volte-face et de ruptures d’accords déjà entérinés se produit lorsqu’un joueur a la possibilité d’aller évoluer à un échelon supérieur, dans ce cas-ci, Rebecq se dit étonné de ce choix, puisque le Crossing Schaerbeek évolue une division en dessous, à savoir en D3 ACFF.

"On ne comprend pas son choix"

Une décision et un retour sur une parole donnée qui passent assez mal et déçoivent évidemment quelque peu du côté de la RUS.

Au-delà de l’aspect sportif, le club regrette de perdre un joueur qui s’était engagé dans un projet sportif, comme l’explique le président Thierry Demolie. "Je n’ai pas de problème avec le fait qu’un joueur parte. Cela fait partie du football, mais cela devient plus compliqué quant, au départ, le joueur dit qu’il reste, qu’on s’en réjouit et qu’on construit une partie de la nouvelle équipe autour de ces certitudes, et puis finalement, ce même joueur nous tourne le dos. Et encore, quand il s’agit d’un choix sportif, pour effectuer un bon et aller relever un défi à un échelon supérieur, nous sommes limites fiers de pouvoir nous dire que Rebecq a servi de tremplin pour le joueur et qui grâce à son passage ici, peut aller jouer plus haut. Là-dessus, soyons clairs, nous n’avons aucun souci. Mais pour le cas de Ricci, on ne comprend simplement pas son choix d’aller jouer plus bas, après la belle saison réalisée. Nous sommes en train de construire une belle équipe pour l’année prochaine, dans laquelle nous aurions aimé voir Ricci, mais nous allons dès aujourd’hui nous remettre au travail pour pallier à ce départ."