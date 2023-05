Le Crossing sera ambitieux la saison prochaine : “Devenir le quatrième à Bruxelles”

Avec Frédéric Farin, le président a pointé les priorités du club pour son mercato. “Ça fait quelques années que nous essayons de monter mais il nous manquait toujours un petit quelque chose. Cette année, nous avons donc décidé de miser sur la qualité et plus sur la quantité. Ça n’a pas été simple de composer avec la nouvelle réforme fiscale, il y a désormais des limites financières à respecter mais nous avons tenté de séduire les joueurs avec notre projet. Notamment avec les joueurs plus expérimentés que nous avons convaincus avec la perspective de jouer pour un titre de champion.”

Malgré les contraintes financières, le Crossing Schaerbeek a tout fait pour monter l’équipe la plus compétitive possible, bien décidé à afficher de sérieuses ambitions l’an prochain. “Nous serons le seul club bruxellois de D3 la saison prochaine. C’est un peu triste, nous serons seuls face à tous les clubs wallons mais nous aurons envie d’aller au bout. Nous aurons une très belle équipe, peut-être bien la plus belle depuis que je suis président du club. Tout a été mis en place en coulisses pour tenter d’aller chercher le titre, ce sera désormais au coach et aux joueurs de le faire sur le terrain. J’espère que cette année sera la bonne.”

D’autant que le Crossing avait vu la montée lui filer entre les doigts l’année dernière lors du tour final. Tour final qui lui a échappé de peu cette saison. “J’ai toujours le tour final de la saison dernière en travers de la gorge car nous méritions de monter. Ça a été plus compliqué cette année, même s’il ne nous manque pas grand-chose au décompte final, car nous avions l’une des plus belles équipes de la série.”

©sterpigny

2023-2024 sera donc peut-être l’année du Crossing. “Nous allons tout faire pour que ce soit le cas”, rétorque Erdal Sevik. “C’est pour ça que nous avons décidé de miser sur la qualité et pas la quantité. L’objectif est également de proposer du beau jeu, d’offrir du spectacle à nos supporters. J’espère d’ailleurs que nous pourrons compter sur le soutien des Schaerbeekois. Nous avons une commune de plus de 130 000 habitants, j’espère que tous les fans de football dans la commune mais aussi à Bruxelles seront derrière nous. Le foot, c’est toujours mieux avec des supporters, ça motive les joueurs. Et aujourd’hui, notre ambition est de récréer l’histoire du Crossing, nous voulons devenir le quatrième club à Bruxelles, derrière Anderlecht, l’Union et le RWDM.”

Les jeunes au cœur du projet

Avec cinq joueurs issus du cru, le Crossing veut mettre ses jeunes au cœur du projet. “Nous avions déjà deux jeunes dans le noyau cette saison, il y en aura trois de plus la saison prochaine. Dans un noyau de 20, avoir cinq jeunes issus directement de notre école des jeunes, est une énorme fierté. C’est le but que nous poursuivons, nous voulons mettre en avant les talents de notre école des jeunes. C’est un réel plaisir d’avoir vu ses gamins grandir au fil des saisons et d’aujourd’hui se retrouver en équipe première. Mon rêve serait d’en avoir une dizaine dans le noyau. Nous allons continuer à travailler dans ce sens, pour que ce rêve devienne une réalité.”

Arrivées

Enzo D’Alberto (Jette), Rayan Ben Fredj (P2), Achraf Bouhajra (Diegem), Dries Caignau (Londerzeel), Anthony De Marrée (Jette), Grégory Henneaux (P2), Kilian Rucquois (Symphorinois), Jawad Absisan (Heist), Sylvain Macé (Hamoir), Fayssal Taybi (P2), Ben Yagan (Alost), Esteban Casagolda (Lokeren), Dani Almeida (Jette).

Départs

Ade Bandama (?), Bil (?), De Paula (retour Brésil ?), El Kandoussi (?), Farin (arrêt), Lokilo (Gent Zeehaven ?), Mapessa (Tempo Overijse), Monamay (?), Mukota (?), Muray (?), Nahounou (?), Ndione (?), Nzinga (Tempo Overijse), Op ‘T Eynde (Moorsel), Sarigoz (Kosova), Vano (?), Vlogaert (Rupel Boom).

Staff

Dave De Herdt (T1), Pascal Withofs (T2), Olivier Arrasse (TK), Axel Spinnael (préparateur physique), Raphaël Rizzo (analyste vidéo), Arthur Hospied (kiné), Yves Langlois et Nick Sintebin (délégués).