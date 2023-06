Particularité de ce rendez-vous populaire qui en sera à sa 6e édition en 2023, il propose plusieurs passages dans des lieux où les coureurs n’ont généralement pas l’habitude de courir lorsqu’ils épinglent un dossard sur leur t-shirt.

Les participants traverseront par exemple le stade du Sporting d’Anderlecht, en longeant le bord du terrain avant de passer derrière un but pour en ressortir. Ils pourront aussi courir le long du complexe d’entraînement de Neerpede ou, plus surprenant encore, à travers le Westland Shopping et ses escalators. Outre ces lieux insolites, les parcours, de 5 et 12 km, ont vocation à faire redécouvrir les plus beaux coins d’Anderlecht d’une autre manière, avec un environnement globalement verdoyant pour une épreuve qui se tient dans l’une des communes de la Région bruxelloise.

“Les parcours de notre course sont une manière de redécouvrir Anderlecht, et de découvrir certaines merveilles de notre commune méconnues par la plupart des gens”, indique au sujet de la course le bourgmestre Fabrice Cumps.

À noter que des courses pour les plus petits (400m et 800m) sont prévues dès 18h30 au sein du village départ, au sein même du Parc Astrid.