15 arrivées au RSD Jette qui se voudra ambitieux la saison prochaine : “Nous viserons la colonne de gauche”

"Nous avons recruté des joueurs qui connaissent la D2."

Avec Michel Delph à sa tête et une campagne de transferts plus qu’intéressante, les Jettois devraient vivre une saison bien meilleure que celle qui vient de s’écouler. “Le président m’a confié avoir vécu l’une des saisons les plus compliquées depuis qu’il est à Jette. L’ambition sera donc de viser une place dans la colonne gauche, au sein d’un championnat dont le niveau va sérieusement augmenter.”

Des ambitions, des infrastructures qui vont évoluer dans les mois à venir, un cadre de travail agréable, autant d’éléments que cherchait le coach pour se lancer dans un nouveau projet. “Quand le président m’a approché, je lui ai expliqué le projet que je cherchais. C’était minimum la D2 ACFF et un club ambitieux, que ce soit au niveau sportif et des infrastructures car m’entraîner sur un tiers de terrain, je ne pouvais plus. À Jette, j’aurai un terrain rien que pour moi et dans un an, le club aura un nouveau stade. Nous avons un projet de deux ans avec le président. Pour notre première saison, l’objectif sera de se stabiliser et viser la colonne gauche. Et pourquoi pas essayer d’atteindre le tour final la saison suivante.”

Michel Delph va travailler avec un staff qu’il connaît puisque Dimitri Desmet et Frédéric Goffinet seront ses assistants. “J’ai été contacté par pas mal de clubs mais l’une de mes conditions était de venir avec mon staff car travailler avec des gens qu’on connaît permet de gagner beaucoup de temps. Tout est réuni pour vivre une belle saison à Jette.”

Michel Delph et son staff. ©sterpigny

Les arrivées : Moussa Traore et Valentin Kouame (Rebecq), Emmanuel Massa (Houtvenne), Brandon Nsingi (libre ex Crossing), Clovis Sossou (KV Ostende), Laurent Millet, Andreas Suederick, Matthis Van Landschoot, David Otu et Mehdi El Graaichi (Ganshoren), Jordan Njouokep (Jodoigne), Diafa Soumah Djafar (Acren), Felipe De Oliveira (Francs Borrains), Orphe Bosau et Flink Boelaert (U21 RWDM)

Les joueurs prolongés : Andrew De Reymaecker, Alessio Virgone, Cruz Aldair, Orly Nzayadiambu, Quentin Cortvriendt, Lucas Parent, Issam El Hajouji, Valentino Vandriessche, Steve Camara, Allysan Verrue, Nathan Sikumoya.