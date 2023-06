Un nouveau stade pour le centenaire du RSD Jette

Le RSD Jette était en effervescence ce samedi. Et pour cause, le club a organisé une fête tout au long de la journée pour célébrer ses 100 ans d’existence. Ses 101 ans pour être précis puisque c’est le 24 mai 1922 que l’Excelsior Athletic Club de Jette a vu le jour. Devenu le Sporting Club Jettois, le club se voit attribuer le n° de matricule 474 en 1926, matricule qu’il possède toujours aujourd’hui malgré les nombreux changements d’appellation au fil des fusions. C’est d’ailleurs en juillet 2002, au terme d’une fusion entre le Royal Sporting Club Union et Progrès Jette et l’étoile Dieleghem Jette que l’actuel Royal Scup Dieleghem Jette a vu le jour.