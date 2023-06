Geram Eloyan défend son titre de l’Union européenne contre l’Italien Vincenzo La Femina à Roosdaal : “La qualité de ma préparation me donne confiance”

”Il était déjà prévu pour affronter Montels pour le titre mais il a été victime d’une blessure un mois avant l’échéance et je l’ai remplacé un peu en dernière minute”, explique Geram Eloyan. “En France, j’ai alors réussi à prendre la ceinture tout en sachant que le vainqueur allait devoir se mesurer à La Femina, devenu automatiquement challenger pour le titre. Son profil ? Il est champion d’Italie et compte 12 victoires, dont 6 par K.-O. Il a une belle boxe, tout en technique et en rapidité. C’est un boxeur qui travaille beaucoup en vitesse, en séries. Il démarre très vite mais son endurance va diminuer au fil du combat. Je lui vois quand même beaucoup de défauts : il laisse, par exemple, des ouvertures quand il frappe et il n’a pas une garde très hermétique. Ce sera à moi d’en profiter !”

Cette fois, Geram Eloyan a pu effectuer une préparation digne de ce nom en compagnie de Victor, son préparateur physique, et de ses entraîneurs de boxe Maurice Naveau et Francesco Camposeo.

”Pour le dernier combat, je n’avais eu que trois semaines de préparation et je l’ai emporté. Ici on a eu la date bien à l’avance et j’ai eu une préparation complète, huit semaines intenses. Je vais être deux ou trois fois plus en forme !” lance notre homme, qui s’entraîne à l’Unity Boxing Gym à Leeuw-Saint-Pierre. “J’ai mis les gants avec Francesco Patera, Farouk Kourbanov, Stefan Voda, Litz Cuisinier, et d’autres. Je trouve qu’on a beaucoup de sparring-partners de qualité en Belgique pour ma catégorie. Il n’a pas été nécessaire de partir à l’étranger.”

”Geram est un garçon intelligent et sérieux, toujours à l’écoute. J’éprouve vraiment un grand plaisir à travailler avec lui”, nous glisse son entraîneur Maurice Naveau.

Et quand on demande au champion en titre dans quelle mesure cette récente ceinture internationale a boosté sa confiance, il répond avec humilité : “Ce n’est pas cette ceinture qui modifie mon état de confiance, c’est plutôt la qualité de ma préparation. Mais elle symbolise le travail que j’ai fait, c’est la récompense d’un travail acharné. Et j’espère que ce n’est encore qu’une étape vers quelque chose de plus grand, peut-être un titre EBU.”

Femke Hermans défend aussi son titre

Le gala organisé par Ezzedine Laggoune à l’Alfasun Arena de Roosdaal, dans le Brabant flamand, s’annonce de grande qualité et le duel entre Geram Eloyan et Vincenzo La Femina ne sera pas le seul à enjeu. La boxeuse locale Femke Hermans, championne du monde IBO des super-welters (15 victoires, 4 défaites), défendra elle aussi son titre conquis en territoire étranger : le 16 décembre dernier, au Canada, elle s’est en effet imposée face à l’invaincue Mary Spencer.

Sa première défense de titre s’effectuera contre la très expérimentée Suédoise Maria Lindberg (20-8-2).

"Via mon manager j’ai eu des contacts avec la championne WBA Terri Harper et avec Natasha Jonas, qui a les ceintures WBC, IBF et WBO, mais aucun de ces deux combats n’a pu être conclu pour l’instant… malgré le fait que c’est moi qui demandais le moins d’argent. (sourire) Mais je ne désespère pas !” souligne Femke Hermans, qui est restée active en se produisant dans le gala du BC Bufi en mars dernier. “Je veux écrire ma propre histoire dans la boxe, unifier des titres mondiaux. Je veux vraiment affronter les meilleures et boxer pour les quatre ceintures ensemble ! Avec l’âge, normalement on monte de catégorie, moi je descends. Je me sens au top physiquement !”

Femke Hermans (au centre) entourée par l'organisateur et une partie des boxeurs à l'affiche. ©Monbaillu

Hovo Martirosyan, Bilal Laggoune, Meriton Karaxha, Lee Ingelrest, Liridon Fazliu sont quelques-uns des autres boxeurs professionnels à l’affiche de cette soirée s’annonçant aussi longue que qualitative. Avec une indéniable promesse de spectacle !