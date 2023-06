Un match de gala organisé à Wemmel avec Kage, Taravel et Mbayo : "L’idée est de faire la fête pour la bonne cause"

Le stade de Wemmel s’apprête à vivre une belle fête ce samedi. Un match de gala pour siffler la fin de la saison est organisé par Geoffrey Nkiani, visage connu dans le monde du football belge. Le meilleur ami de l’Unioniste Loïc Lapoussin a décidé de réunir plusieurs footballeurs professionnels pour une rencontre qui s’annonce bouillante. "L’ancien joueur de la Gantoise Jérémy Taravel sera présent, explique celui qui est manager de personnalités, de modèles et d’événements. Arnaud Djoum Sutchuin, champion d’Afrique avec le Cameroun, jouera tout comme le Courtraisien Dylan Mbayo, Cédric Fauré (NdlR : ancien joueur de Charleroi et de l’Union) ou encore l’ancien athlète belge Damien Broothaerts, devenu préparateur physique. Loïc Lapoussin est malheureusement en vacances et Teddy Teuma en équipe nationale. Mais nous avons la chance d’avoir Hervé Kage qui donnera le coup d’envoi de la partie."