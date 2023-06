Grosse déception pour le Futsal Espoir Molenbeek qui termine de peu vice-champion de Belgique à la Ligue : “C’est le football”

Un verdict qui a fait mal cinq jours après avoir été battus en finale de la Coupe de Belgique par CDJ Anderlecht. “Là aussi, c’était sur un petit score (5-3), rappelle Ayoub Lassri, le coach de Molenbeek. Moralement, ça nous a peut-être impacté aussi. La fin de saison aurait pu être magique mais au final, ça fait mal. C'est comme ça. Il faut juste se dire que c’est le football. Sainte-Odile a mérité son titre. Bravo à eux, bravo aux jeunes. De notre côté, évidemment, on est déçu car c’est une finale. Ça doit se gagner. Ce qu’on avait fait au match aller. Mais ce n’était pas suffisant. On doit juste l’accepter car c’est le football.”

Le coach se montrait très fair-play au moment d’analyser une rencontre où son équipe a mené pourtant. Deux fois même (1-2 et 2-3). Techniquement, on a senti les Bruxellois supérieurs mais l’organisation et le jusqu’au-boutisme dourois ont pris le dessus en fin de match. Malheureusement, à la maison, lors de la première manche, ils ont encaissé trop de buts. Au décompte final, c’est là où ils ont perdu le titre.

Molenbeek a pu compter sur le soutien de ses supporters à Sainte-Odile. ©Dumont

”On était peut-être au-dessus techniquement mais on n’avait peut-être pas aussi faim qu’eux. Clairement. On a pris des buts évitables, comme déjà cette saison. Notamment sur coups francs. Sainte-Odile a montré plus d’envie d’aller le chercher ce titre.”

Dans une salle où les supporters molenbeekois mettaient de l’ambiance aux côtés des Dourois, Futsal Molenbeek a laissé passer sa chance en première période d'autant qu'ils ont pu compter sur un gardien en forme et qui a repoussé pas mal d'occasions. Car au retour des vestiaires (3-3 à la pause), ce sont les troupes de Patrick Poli qui ont fait la course en tête avec le but victorieux inscrit par Guitoun à quelques secondes du buzzer.

”Une finale, ça se joue toujours sur des détails, souffle le coach Ayoub Lassri. On a vu deux belles équipes qui ont joué les premiers rôles cette siason. On a montré que notre présence en finale n’était pas usurpée. C’est difficile cette défaite mais on reviendra plus fort la saison prochaine.”