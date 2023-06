Le football à six veut s’implanter à Bruxelles

Pour sa quatrième participation, la sélection belge a toutefois obtenu son meilleur résultat sur la scène internationale, de bon augure pour le développement de cette discipline dans notre pays. “C’est un sport à la frontière entre le foot en salle et le football. Il se joue à six sur un terrain dont les dimensions sont proches de celle d’un terrain de foot en salle. En Belgique, nous avons actuellement un championnat de D1 et de D2, qui se déroule chaque samedi du côté de Fosses-la-Ville. Tout au long de la saison, les joueurs venus des quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles se réunissent pour participer à la compétition.”

La Belgique a atteint les quarts de finale. ©DR

Bruxellois, Lofti Auraghi souhaite étendre le championnat à la capitale. “Les joueurs de Bruxelles se déplacent chaque week-end jusqu’à Fosses-la-Ville mais notre ambition à court terme est de créer un championnat de football à six à Bruxelles. Il y a un énorme vivier dans la capitale et attirer ces joueurs ne sera que bénéfique pour la sélection belge. Et puis jouer une Coupe du Monde en tant que sportif amateur, c’est une opportunité incroyable qui mérite d’être vécue.”

Les joueurs intéressés par le développement du foot à six à Bruxelles peuvent envoyer un mail à lotef7@gmail.com