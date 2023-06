Touch rugby : le BUC conserve son titre de champion de Belgique

L’autre demi-finale opposait quant à elle Boitsfort, 2e à l’issue de la phase régulière et le BUC, 3e. C’est cependant le BUC qui faisait office de favori sur cette rencontre. Invaincus depuis la saison passée, ils ne devaient leur 3e place qu’à des points de pénalités. “Nous avions à cœur de montrer sur le terrain que nous sommes les vrais leaders du championnat.” Boitsfort, en baisse de forme depuis la dernière journée, ne parvint pas à contenir la vélocité des jeunes rouge et blanc. Score final : 11-3 en faveur du BUC qui allait donc tenter de conserver son titre en finale contre le BBRFC – Celtics.

La finale opposait donc les grands favoris du BUC et le BBRFC – Celtics en invité surprise. Si la défense des Ixellois résista cinq minutes avant de concéder le premier point, celle-ci finit cependant par lâcher prise face aux assauts BUC. Les Celtics subissaient ainsi un sévère 7-1 avant de finalement parvenir à se rebiffer et marquer 3 essais d’affilée pour ramener le score à un plus honorable 7-4. Mais la messe était dite, et le BUC, fort d’une dernière accélération, finissait par planter une dernière banderille aux résidents de la VUB, portant le score final à 8-4 et assurant son sacre.

Le match pour la 3e place nous offrit quant à lui un derby bruxellois classique entre le Kituro et Boitsfort. En championnat les deux équipes s’étaient octroyé une victoire chacune lors de leurs deux rencontres. Ce match avait donc des allures de belle. Les vert et noir se sont imposés 9-6.