Run Forest, une première édition le vendredi 23 juin prochain

Durant cette cavalcade, il est encouragé de la voix par Jenny, son amie de toujours qui deviendra aussi sa femme à la fin de l’histoire. “Cours, Forrest, cours !”, lui crie-t-elle.

Cette réplique devenue culte, les organisateurs de la toute nouvelle course qui se tiendra le vendredi 23 juin prochain à Forest s’en sont inspirés pour leur slogan : “cours, Forest, cours”.

Un parcours de 9 kilomètres mettra en valeur le précieux patrimoine boisé de la commune de Forest en passant notamment par le parc Duden, un ancien terrain de chasse de Charles Quint, ainsi que d’autres sites emblématiques, comme le stade de de Bertelson ou une partie de la rue du Mystère, une pente de 12 % qu’avait emprunté par le Tour de France de 1964 !

Derrière un slogan, un message: tout est possible

Pourquoi le choix d’un tel slogan ? Le jeu de mot est amusant, bien sûr. Mais c’est surtout que l’histoire de Forrest Gump est inspirante. C’est peu connu mais ce film est tiré d’un roman paru en 1986.

Pour l’écrire, son auteur, Winston Groom, s’est inspiré d’un tas d’éléments vrais. Notamment de la vie de l’Américain Ray Ewry (1873-1937), l’un des plus grands héros de l’histoire olympique. Surnommé “l’homme caoutchouc”, Ewry était atteint de polio au début de sa vie et ne pouvait se déplacer qu’en chaise. Il rongeait son frein en voyant les autres enfants courir dans tous les sens. Lorsqu’on lui a permis d’enfin se lever, il était animé d’une folle énergie qui l’amena quelques années plus tard, de faire partie des meilleurs athlètes du monde.

Avec dix médailles d’or récoltées sur trois éditions des Jeux olympiques (1900, 1904 et 1908), il était même le plus titré de tous les champions jusqu’à l’avènement du nageur Michael Phelps (treize médailles d’or).

Si Ewry est souvent oublié des palmarès, c’est que les disciplines dans lesquelles il excellait ont toutes disparu du programme. Il s’agissait de sauts sans élan : hauteur, longueur et triple saut.

Notez que le petit Ray n’est pas un cas unique. Plusieurs champions ont connu le même destin : la polio, la paralysie et finalement le sport de haut niveau. C’est aussi le cas du nageur Johnny Weissmuller, du sauteur en hauteur Walter Davies, de l’athlète Wilma Rudolph ou encore du golfeur Jack Nicklaus.

Ces histoires superbes démontrent que tout est possible et ce sera aussi l’esprit de ces courses forestoises avec deux distances prévues au programme (5 et 9 kilomètres). Sans oublier les plus jeunes qui pourront participer à la fête sur un 300 mètres (pour les enfants de maternelle) et un 1100 mètres (pour les enfants de primaire).

Cours, Forest, cours !

Run Forest en pratique