L’ASUB étend son école des jeunes à Uccle

L’ASUB disposera donc d’un second site de formation et d’un nouveau pôle d’attractivité pour les jeunes joueurs et joueuses, tout en réaffirmant son ancrage historique avec la Région bruxelloise. “De nombreux joueurs ayant commencé le rugby à Uccle ont poursuivi leur formation à Waterloo (comme Thibaud Flament, qui fut champion de Belgique U18 avec l’ASUB puis champion de France, d’Europe et international français au Stade Toulousain, NdlR), on a pas mal d’encadrants qui proviennent du coin et quand leurs gamins n’étaient pas assez, ils disputaient déjà des tournois avec nous.”

Si le nom du futur club (ASUB-Uccle ?) n’est pas encore connu, il ne fera plus qu’un et sera actif sur les deux sites, dès la reprise des entraînements, le 30 août pour les garçons et les filles de 5 à 12 ans. Ceux-ci pourront opter pour les entraînements dispensés à Uccle entre 13h et 14 h 20 ou/et à Waterloo à partir de 17 h. Les deux sessions seront encadrées par des éducateurs du club.

Le samedi matin, selon les semaines, U6 et U8 auront entraînement ou compétition à Waterloo. Pour les U10 et U12, un second entraînement pour tous et toutes se déroulera à Waterloo le vendredi, de 18h à 19 h 30, afin de mettre en commun le travail réalisé et le projet de jeu en vue des matches du week-end.

Infos et inscriptions : www.asub-rugby.be, secretary@asub-rugby.be ou 0 456 173 812.