Le sourire aux lèvres, Daniel Fagi était content de son chrono place Mansart en 32 : 33, plus d’une minute devant Gossé et Gybels, habitués de l’événement louviérois. “C’était ma première fois à La Louvière et je suis vraiment content. Il y a beaucoup d’ambiance, c’est incroyable, s’enthousiasme le lauréat des 11 km. Ce n’était pas facile car il y a pas mal de dénivelés mais j’ai bien couru. Je suis content, c’est chouette même si je me suis retrouvé seul après deux kilomètres et ce n’était pas simple de courir seul. Donc vu la situation, je suis content de ce chrono.”

Daniel Fagi, victorieux du 11 km du Jogging de La Louvière 2023. ©Dumont

Il va désormais se préparer au mieux pour le championnat de Belgique du 10 km à Lokeren début août il espère aussi s’imposer.

Sur le semi-marathon, où 259 coureurs s’étaient élancés, Youssef Bouissane s’est à nouveau imposé, doublant sa victoire de l’année dernière. Pendant la moitié de la course, le Bruxellois, qui avait déjà gagné il y a quelques années la distance intérmédiaire, était au coude à coude avec Lahcen El Matougui (deuxième de la Thoracique de Braine-le-Comte la semaine dernière derrière son frère Mourad), lequel a dû laisser filer son compagnon après avoir vu un vélo lui rouler sur le pied.

”Pendant la première moitié de la course, j’ai bien contrôlé avec Lahcen, commente Youssef. Et ensuite, j’ai géré seul le parcours. C’était un tracé compliqué, vallonné. Ce n’était pas un parcours pour le chrono (1:10:15) mais surtout pour gagner. Je suis content de cette deuxième victoire. Ça me plait en fait, ça m’aide à m’entrainer et j’aime cette ambiance, l’organisation. Je reviens de blessure alors je n’ai pas trop forcé ces dernières semaines. Je vais préparer un marathon en octobre.”