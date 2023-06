Les choses sérieuses démarrent pour le Team Brussels 3X3

”L’année passée, à pareille époque, on avait déjà atteint des quarts de finale,” confirme Vadim Hollevoet. Le capitaine de l’équipe dit les choses sans faux-semblant : “Le niveau est plus haut, on ne s’est pas beaucoup entraîné ensemble et l’équipe est nouvelle mais tant à Nancy qu’aux Pays-Bas, on s’est fait sortir prématurément. Ce qui engendre de la frustration. On s’est dit nos vérités et on a transformé ça en motivation. En fait, on n’a plus envie d’avoir d’excuse. On n’a pas encore placé de réelle performance cette saison mais on sait aussi, qu’une tendance peut rapidement s’inverser en 3X3. Alors même si notre début de saison est peu convaincant et qu’on sera outsider à Orléans, on vise quelque chose notamment à Poitiers où le tableau semble plus dégagé.”

Pour atteindre ses objectifs, le Team Brussels 3X3 peut désormais compter sur le Liégeois Romain Boxus (qui a un passé de pro à Liège Basket ainsi qu’aux Leuven Bears) et sur le Français Christian Nelson. “Romain est notre principal scoreur. Pour jouer plus collectif et que le danger vienne de partout, ça passe par quelqu’un de bon en-dessous. Christian Nelson a 22 ans et une taille de 2 mètres. Le Nordiste vient de la N2 française. Il est mobile et physique. Il possède ce qu’il nous manquait”, espère Hollevoet.

Avant de prendre la route vers le département du Loiret, l’équipe de demi-terrain s’est mesurée ce mercredi à l’équipe nationale du Sénégal dans les installations du Blocry à Louvain-la-Neuve.

”Un bon scrimmage pour nous. Un bon test pour travailler nos fondamentaux. La saison passée, on était peut-être un peu moins talentueux mais on compensait par de la hargne et du physique. Cette saison, on est un peu léger. On doit être plus rapide dans le jeu.”

Le Team Brussels 3X3 devra terminer première de sa poule ce samedi : “Vu le niveau, passer les poules serait déjà pas mal”, conclut Vadim Hollevoet.