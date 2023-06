L’Urban Trail Brussels va permettre aux sportifs de courir à travers le Parlement fédéral et l’Hôtel de Ville ce dimanche

Le départ et l’arrivée se feront depuis la Place de la Monnaie, à partir de 9h30. Les participants ont le choix entre un parcours de 7 ou 12 km qui les emmènera dans les endroits les plus divers et les plus surprenants de notre capitale.

Les passages dans le Parlement fédéral et par le balcon de l’Hôtel de Ville, où les coureurs bénéficieront d’une vue imprenable sur la majestueuse Grand-Place, constituent à n’en pas douter les moments forts du parcours.

Ceux qui optent pour la plus longue distance passeront par pas moins de 16 lieux. Parmi eux figurent encore le musée de la BD, l’Imprimerie de la Banque Nationale, le Musée de l’Illusion, les Halles Saint-Géry, les Galeries Royales Saint-Hubert, BruCity et le tout nouveau Complexe sportif Cynthia Bolingo dans les Marolles. Dès le mois de septembre, plus de 30 clubs et associations pourront utiliser les installations du nouveau complexe sportif. Quelque 348 panneaux solaires ont été posés sur le toit et on peut également y voir une fresque murale signée Dema One et Maïcha.

Bruxelles est donc le théâtre dimanche de la manche d’ouverture des Liantis Urban Trail Series 2023. Des randonnées découvertes attendent également cette année les coureurs à Gand (22 octobre), Anvers (19 novembre) et Malines (9 décembre).

