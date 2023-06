Le Sporting Bruxelles et le Futsal NOH s’associent : “Football et futsal sont complémentaires pour les jeunes”

D’une part, le Sporting Bruxelles, grand club de football de la région bruxelloise, avec plus de 865 jeunes garçons et filles actif(ve)s (44 équipes), de label Excellence 3* et dont les jeunes évoluent en Iris Elite. “Nous allons mettre à disposition de ce partenariat notre expertise dans la gestion nécessaire à un grand club et notre expérience dans l’encadrement et la formation des jeunes”, indique la direction.

D’autre part, Futsal-Bxl-Noh, un club de futsal avec un ancrage local remarquable, qui en peu de temps a conquis les cœurs et le parquet du futsal grâce à ses résultats. “Nous allons mettre notre dynamique et notre capacité de mobilisation au service du projet”, ajoutent les dirigeants du club de futsal.

Football et futsal, deux disciplines complémentaires dans la formation des jeunes. “Même si nos deux clubs gardent leur indépendance dans la gestion de leurs activités respectives, les récentes études montrent que le football et le futsal sont complémentaires pour les jeunes qui souhaitent devenir performants dans la pratique du ballon rond.”

S’ouvrir au monde du futsal faisait partie des ambitions du Sporting Bruxelles. “Notre plan de développement 2021-2025 prévoyait la mise en place d’une section futsal avant 2025. Au lieu de nous lancer dans l’aventure seuls, nous avons opté pour un partenariat avec un club connu, voisin, qui en peu de temps a su conquérir ses titres de noblesse. Ce projet de partenariat que nous avons décidé d’appeler “F + Project” a l’ambition d’offrir de nouvelles perspectives aux jeunes et leur ouvrir la voie à une nouvelle approche multidisciplinaire de la formation, qui allie football et futsal. Cela offrira la possibilité aux jeunes footballeurs d’avoir un nouvel espace (inexistant jusqu’ici) qui leur permettra de rapidement franchir les paliers dans leur développement et l’acquisition des apprentissages nécessaires vers l’élite.”