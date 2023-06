FormaSport fête 30 ans de basket estival dans la capitale

Nous sommes en 1992, une certaine Dream Team américaine éclate tout sur son passage aux Jeux de Barcelone. “Tout le monde voulait aller s’aguerrir aux States. J’avais peur de voyager avec des mineurs. J’ai alors fait mon premier compromis, via mes contacts dans le basket universitaire américain, j’ai invité des coachs à Bruxelles. Des gars de la trempe de Dick Helm, Bobby Jones ou David Thompson sont venus. Kebsi a invité l’équipe nationale de Tunisie des U18. Le premier stage a eu lieu en 1993. La Ville m’a suivi et me suit encore, on a fait notre premier stage au Palais du Midi. Tout le monde était content, les coachs US découvraient une autre culture, les jeunes Bruxellois une nouvelle façon de concevoir le basket et ils pouvaient apprendre l’anglais.”

Ces trois décennies de stage ne sont pas le seul fait d’armes de Fred. Un autre compromis est trouvé. “En 1996, Jacques Vandescure a un dilemme. Il reçoit une proposition pour être pro en Belgique mais il souhaite obtenir un diplôme universitaire. De nombreux jeunes basketteurs étaient désireux de connaître la culture basket US et de poursuivre leurs études. Basket-USA est créé en 1996. J’accompagne les jeunes à Pâques pour visiter les unifs et on travaille pour tenter d’obtenir une bourse.”

Soucieux de trouver un autre compromis entre la compétition, le fun de l’été et le maintien en forme, Fred Young est également à la base de la première Summer League bruxelloise en 1998. “Des gars demandaient où ils pouvaient jouer pour rester en forme. Aux USA, tu peux te créer une réputation si tu joues bien en Summer League. La Summer League est une façon de se mesurer à la fois amicalement et sérieusement.” Spécialisé dans la technique de shoot, Fred Young a aussi importé une shooting machine et est à la base d’entraînements ciblés. “Au RIV, à l’Excel, à Woluwe ou à Jette, je donne ou j’ai livré des séances de spécifique, exercice technique et de concentration, en technique de tir.”

FormaSport a toujours pu compter sur l’aide de gens dévoués à la cause sportive. “FormaSport, ce n’est pas Fred Young. Ce sont des gens et une équipe motivés comme Hugues Moreau, Louis Mogongo, Damien Tita, Yvon Jadoul, Claudine Bourguignon, Catherine Hoornaert, Jacques Wilmus, Danielle Hemblenne et d’autres”, conclut le toujours jeune sexagénaire.