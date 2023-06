Basket-ball : La saison provinciale démarrera par un Open Day

Pour attirer un maximum d’amateurs de la balle orange, il s’agit d’un week-end protégé à l’échelon provincial. Cette journée initiale où les sept rencontres se dérouleront sur un sol identique sera organisée par le Rebond Ottignies, club promu de P2. Un gros duel entre le Royal IV Brussels et le Royal Excelsior constituera la tête d’affiche le vendredi soir.

Par ailleurs, le BC Chalet Woluwe – autre promu dans l’élite provinciale – jouera ses rencontres la saison prochaine dans la salle de l’ASA Saint-Hubert Boitsfort. Le CP avait pointé la dangerosité de salle woluwéenne (pas les dimensions), le conseil d’administration de l’AWBB a tranché finalement en invoquant le règlement FIBA en matière d’équipement, plus particulièrement l’obligation de l’utilisation de panneaux en verre trempé pour les clubs évoluant en première provinciale. Le BC Chalet est donc contraint de déménager de quelques kilomètres pour les matchs de sa P1.

Il y aura également la saison prochaine un Open Day pour les Dames. Pour sa troisième édition, il sera toujours organisé par le Royal Waterloo Basket, seul candidat. Le programme est plus vaste puisque les P1, P2 et P3 Dames seront toutes rassemblées le week-end des 8,9 et 10 septembre pour disputer la première journée de championnat dans les installations du Royal Waterloo Basket. C’est un total de 19 matchs qui se dérouleront sur deux terrains du Hall omnisports de Waterloo. Par ailleurs, Samantha Vanthienen sera la responsable de la Commissions Mini-Basket et Laurent Monsieur, assurera la direction de la Commission Technique Jeunes. Les sélections BBW (qui concernent les jeunes nés en 2011) seront confiées à Patrick Muylaert (Filles) et Yvan De Vreught (Garçons).