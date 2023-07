Le Racing White Woluwe et les Chiefs WSL font bouger les lignes du football amateur à Bruxelles

Les Chiefs WSL, club amateur évoluant en ABSSA et qui vient de fêter ses quarante ans d’existence, vient renforcer le jeune club du Racing White Woluwe (P2 Union Belge) en complétant l’offre sportive des deux entités de cinq équipes supplémentaires et d’environ 250 membres évoluant le samedi en compétition.

Cette collaboration permettra aux joueurs affiliés des deux clubs de rejoindre indifféremment les noyaux de l’une ou l’autre des deux entités en fonction des besoins et des disponibilités. “La philosophie des deux clubs – tous deux sociétaires du stade Fallon à Woluwe-Saint Lambert – est identique et vise à promouvoir des valeurs d’intégration et de service pour le plus grand nombre.”

Par la même occasion, les deux comités indiquent que le fait d’évoluer dans des fédérations différentes ne doit pas être un obstacle mais une opportunité pour rencontrer des objectifs plus ambitieux.

Ce 30 juin, la photo officielle qui marque d’une pierre blanche les espoirs d’une collaboration fructueuse au service des jeunes sportifs bruxellois a été prise au stade Fallon en présence de l’échevin woluwéen des sports, Eric Bott, du président du Racing White Woluwe, Jawad Daali, des correspondants qualifiés Raymond Frère (Racing White Woluwe) et Guy de San (Chiefs WSL), de Claude Dubart et Bernard de Mal (vice-présidents Chiefs WSL).