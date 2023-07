Le beau combat de Frédéric, qui va participer à la Diagonale des Fous pour son neveu touché par la mucoviscidose : “Enoha est mon moteur”

C’est dans cette optique que Frédéric partira à l’assaut de la Diagonale des Fous (165 km / 10000 mètres de D+) en octobre prochain, avec son projet Run Enoha Run pour le motiver. “Je cherche à partir à l’assaut de courses relativement extrêmes afin de me rendre volontairement la tâche difficile. Enoha vit un combat permanent et au travers de ces défis je veux me rapprocher de façon symbolique de ce qu’il vit tous les jours. Je veux être poussé dans mes derniers retranchements et me battre en pensant constamment à lui.”

C’est ce qu’il a vécu il y a un peu plus d’un an sur le Marathon des Sables. “Ça a été une expérience très dur, sans pour autant avoir trop souffert car j’avais le bon moteur. J’ai avancé étape après étape avec Enoha présent dans ma tête, comme il l’était déjà lors de ma préparation. Ça a été une aventure humaine plus qu’une course. C’était bien plus que du sport car il y avait un véritable élan de solidarité sur place. La course à pied à beau être solitaire, sur un tel événement, c’est l’entraide qui prédomine.”

Une course à laquelle il avait déjà participé par le passé. “J’avais vécu une première expérience là-bas mais j’avais dû abandonner après le décès d’un papa de quatre enfants. Je m’étais préparé à plein de choses mais cette disparition m’a tellement touché que j’ai dû renoncer.”

En octobre, Frédéric partira à l’assaut de la Diagonale des Fous, réputée pour être l’une des courses les plus difficiles au monde dans son genre. Son départ est donné dans le sud de l’île de la Réunion, à Saint-Pierre. Les concurrents commencent la course par une ascension du massif du Piton de La Fournaise, volcan actif. Ils poursuivent ensuite leurs efforts dans les cirques, pitons et remparts classés au patrimoine mondial de l’UNESCO en empruntant aussi le territoire du Parc National de La Réunion. Après environ 22h de course pour les premiers, l’arrivée est jugée au Nord de l’île au stade de La Redoute à Saint-Denis. Une distance de 165 km avec un dénivelé positif d’environ 10 000 mètres et autant en négatif la qualifie de Diagonale des Fous. “C’est un autre type de course. Physiquement, elle est nettement plus exigeante puisqu’on court non-stop pendant 66h maximum. Contrairement au Marathon des Sables qui se court par étapes, ici, le chrono ne s’arrête jamais. C’est un autre type de relief, de préparation et de mental.”

Objectif 7 000 euros

Après une campagne de récolte de dons exceptionnelle en 2022 (près de 26 000 euros), Frédéric Geerts a relancé une cagnotte pour récolter des dons en faveur du Fonds Muco Sport Enfants. L’objectif de cette année est d’atteindre la barre des 7 000 euros de dons. “La campagne de récolte de dons de l’an dernier avait dépassé toutes mes espérances. J’avais été touché par tous ces gens qui m’ont fait confiance. Cette année, l’objectif est plus modeste car je commence plus tard. Comme on est tiré au sort pour participer à la Diagonale des Fous, je n’étais pas certain d’y participer. On a démarré timidement mais je n’ai pas encore fait les démarches auprès de mes contacts professionnels.”

Frédéric court pour son neveu Enoha. ©D. R.

Enoha son moteur

Originaire de Bruxelles, Frédéric Geerts court donc pour son neveu Enoha, habitant Crisnée, dans la province de Liège. L’occasion pour lui de mettre en avant le combat quotidien d’Enoha, de sa famille et de tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par cette maladie qu’est la mucoviscidose. “Les gens connaissent le nom de cette maladie depuis le passage de Grégory Lemarchal à la Star Academy. Mais ça reste une maladie orpheline dont le grand public ignore les impacts au quotidien. Je me bats pour Enoha, pour mettre en lumière le combat de toutes ces personnes touchées par cette maladie. Des personnes présentes dans mon esprit tout au long de mes défis.”