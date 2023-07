Le dernier mot revenait à l’AWBB qui n’évoquait pas le manque de recul autour des lignes mais bien un problème de panneau, la FIBA imposant à partir d’un certain niveau des panneaux en verre trempé. Ronan Vansteersthem et le comité woluwéen ont voulu prendre en main leur destin : “Au niveau du recul et des panneaux, on sait qu’il y a dans la province d’autres salles qui posent question. Des clubs nous sont aussi venus en aide. Rajouter 15 kilos de verre à une structure se trouvant dans une école communale, on savait que ça ne passerait pas au niveau des budgets de l’autorité publique. On s’est mis en quête d’une nouvelle salle mais c’est comme si nous allions jouer tous nos matchs à l’extérieur. Après réflexion, on a saisi un avocat parce qu’on trouvait la décision injuste. Il a répondu point par point à l’AWBB.”

Dans un courrier récent, le président Delchef a reconnu l’objection concernant le niveau sportif propre à la P1 ainsi que la recommandation et non l’obligation de jouer avec des panneaux en verre trempé.

À l’image du récent mariage qui a réuni les équipiers de Benjamin Minet (P1 Hommes) et les équipières de Patricia Garcia Martinez (P2 Dames), le BC Chalet est un club familial avec de forts liens de camaraderie. Ce qui n’empêche pas le joueur-président Vansteersthem de vouloir anticiper les événements et pérenniser son club : “On monte en P1 pour y rester, pas pour faire de la figuration. On s’est renforcé avec la venue de Mike Sluse. On sait qu’à terme, les normes vont changer et qu’on va devoir déménager de salle. On veut aussi créer une section Jeunes. On a rendez-vous début septembre à la commune de Woluwe-Saint-Pierre pour voir les possibilités qu’il y aurait peut-être dans une école. Sinon, on a des idées mais va avancer étape par étape.”