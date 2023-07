Le CB83 Futsal Jette Bxl Cap est né : “Nous nous donnons trois ans pour monter en D1”

Le boss de Mini 83 s’est alors tourné vers Jean-François Vandenheede, son grand ami depuis des décennies, et président du Futsal Jette. “Ça fait quelques années que Jean-François et moi parlons d’une future collaboration. Cela ne s’est jamais concrétisé et puis ces derniers mois, les choses sont devenues plus concrètes. Et puis ce n’est pas un rapprochement entre deux entités inconnues puisque nous sommes amis depuis pratiquement 40 ans. Jette s’appuie sur des bases solides depuis de nombreuses années, la structure est parfaite et moi je vais pouvoir épauler Jean-François qui porte le club sur ses épaules depuis tellement longtemps.”

Le président du club jettois se réjouit de cette fusion. “Je suis ravi de cette collaboration car ça fait longtemps que j’en parlais à Thierry. J’ai refusé plusieurs collaborations avec d’autres clubs ces derniers mois mais quand j’ai vu que Thierry découragé par le départ de plusieurs de ses joueurs, je me suis dit que nous pourrions construire quelque chose ensemble”, confie Jean-François Vandenheede.

Cette nouvelle entité créée suscite une vague d’enthousiasme au sein du nouveau club. De nombreuses personnes se sont manifestées pour faire grandir le projet. Un projet qui se veut bien entendu ambitieux mais qui compte prendre le temps de construire des fondations solides. “Nous n’arrivons pas en affirmant que nous allons jouer le Top 3 en D2 cette saison. Nous voulons construire quelque chose de solide et garder l’identité du club. J’espère amener cet esprit familial à Jette, créer un esprit de groupe qui peut faire la différence sur le terrain. Peu importent les résultats cette saison, nous voulons créer un endroit où tout le monde se sent bien”, avance Thierry Gabrielli.

Un discours partagé par Jean-François Vandenheede, qui évoque l’avenir. “Nous avons désormais un gros noyau, la concurrence sera importante, avec beaucoup de jeunes déterminés à montrer leur valeur. Nous nous donnons trois ans pour monter en D1 mais pour ça, nous devons construire un projet qui tienne la route sur le plan financier. Notre expérience en D1 nous a démontré qu’il faut désormais être plus costaud pour rivaliser avec des clubs qui se structurent de plus en plus. Il faut avoir les reins solides pour survivre en D1 et notre idée est d’y arriver avec un projet stabilisé et renforcé au niveau de la formation.”

La formation, priorité du club. “Jette a toujours fourni de bons jeunes, son école des jeunes est extraordinaire et de notre côté, nous avons aussi quelques bons jeunes. Nous savons que nous ne pourrons jamais rivaliser avec les grosses cylindrées sur le plan financier. Mais avec notre expérience commune et notre volonté, nous pouvons réaliser de grandes choses. Le travail ne fait que commencer”, ponctue Thierry Gabrielli.

Mini 83, la belle histoire du futsal bruxellois

”Nous avons vécu une très belle histoire et elle n’est pas finie”, glisse Thierry Gabrielli en confirmant que cette fusion n’est pas la fin de son club, qui a vécu tant de belles choses. “Nous n’avons pas revendu nos matricules à la Ligue et à l’Union belge car nous voulons garder cette belle histoire pour nous. Le club a été créé dans les années '80, il est monté jusqu’en D2 et puis s’est reformé une première fois en P5. En 2010, mes enfants ont voulu reformer le club et nous avons connu une ascension rapide jusqu’en P1, pour atteindre un jour la N1 à la Ligue et puis connaître un titre en D3 à l’Union belge cette saison. Mini 83, c’est une fameuse histoire et elle n’est pas finie. Aujourd’hui, nous allons la poursuivre avec Jette et sa suite s’annonce radieuse.”