Plusieurs joueurs sont passés de Ganshoren à Jette : “Le staff a grandement joué dans l’équation”

Un choix logique pour les deux derniers cités. “Mon choix d’opter pour Jette est assez simple à expliquer. Si j’ai rejoint le RSD Jette, c’est parce que j’avais encore envie de travailler avec le staff qui était en place avec nous à Ganshoren. Quand vous vous entendez bien avec des entraîneurs, c’est un temps précieux de gagné”, confie Mathis Van Landschoot.

Une explication également pointée par Andreas Suederick. “Le staff a grandement joué dans l’équation. Sans oublier le projet sportif qui semblait intéressant. Le staff et la direction ont construit une belle équipe qui se veut compétitive. C’est quelque chose d’important à mes yeux et que je ne retrouvais plus du côté de Ganshoren où j’ai l’impression qu’on se laissait un peu vivre. Le staff vient à Jette avec des ambitions et j’avais envie de les accompagner, comme plusieurs autres joueurs.”

Avoir plusieurs anciens équipiers présents dans sa nouvelle équipe, c’est toujours quelque chose d’apprécié par les joueurs de football. “Ça facilite énormément l’adaptation au sein d’une équipe, encore plus quand ce sont des joueurs avec lesquels vous vous entendez très bien. Je vais également retrouver d’autres joueurs que je connais déjà. Mais que ce soit Andreas ou moi, nous sommes deux personnes capables de s’acclimater facilement dans un nouvel environnement”, ce que confirme le gardien. “Nous sommes deux personnes pas trop introverties, nous savons discuter facilement avec les autres. Et puis on a pratiquement tous joué les uns contre les autres à un moment donné de notre carrière.”

guillement "Le staff vient à Jette avec des ambitions, nous aussi."

En passant de Ganshoren à Jette, Andreas Suederick et Mathis Van Landschoot continueront d’évoluer en D2 ACFF. Ça aussi c’est un point qui a penché dans la balance au moment de faire un choix. “J’aurais bien aimé aller voir ce qui se passait plus haut. J’ai eu un contact à ce niveau-là mais ça n’a jamais été vraiment concret. Sans oublier que ça ne se combinait pas très bien avec mes études et le confort de vie que m’offre Jette. Avec le RSD Jette, je retrouve un projet ambitieux qui m’intéressait et ne m’a pas donné envie d’aller voir plus loin.”

Mathis Van Landschoot ne se voyait pas non plus évoluer à un autre échelon. “Redescendre plus bas était impossible pour moi, je voulais au moins rester en D2. Je ne dirais pas un jour non à la Nationale 1 car je suis encore jeune et ambitieux. Mais passer de la D2 ACFF à la N1 implique plusieurs changements, demande plus d’implication. La D2 ACFF, c’est donc le bon compromis.”

Ils ne craignent pas la concurrence

Le noyau du RSD Jette a bien évolué par rapport à la saison dernière. Le club s’est bien renforcé, de quoi installer une sacrée concurrence au sein de l’effectif. Une concurrence qui n’effraie pas Mathis Van Landschoot, véritable caméléon, capable d’évoluer à plusieurs postes. “On me l’a toujours dit, je suis un couteau suisse. C’est autant un avantage qu’un inconvénient car ça ne me plait pas toujours de me retrouver à un poste comme celui de back droit. Ce n’est pas ce que j’apprécie le plus mais pour le bien de l’équipe, je le fais. Je ne suis pas du genre à râler pour ce genre de choses. Au final, c’est vrai qu’il y aura beaucoup de concurrence mais c’est aussi ça qui fait vivre et avancer un groupe. Sans concurrence, on s’endort et on ne se donne pas toujours à fond. Cette concurrence permet de se donner à fond et d’être repoussé dans nos limites.”

Andreas, lui, sera en concurrence avec Andrew De Reymaeker pour la place de titulaire entre les perches. “On s’est souvent croisé dans certains clubs mais on n’a jamais vraiment été en concurrence. Lui comme moi, on veut jouer mais la concurrence entre nous deux sera saine.”