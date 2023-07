Le Team Brussels 3X3 veut se (re) lancer avec la finale du Masters

”On s’est présentés au mois de juin à deux tournois challengers en France avec des résultats à la fois décevants et encourageants”, observe Vadim Hollevoet.

Le capitaine tente en tout cas de positiver : “À Orléans, on bat une équipe turque et on s’incline en poule contre le Partizan, futur vainqueur de l’épreuve. À Poitiers, une semaine après, avec seulement trois joueurs, on est battus de justesse par Valence et puis on gagne contre Wuxi, une équipe chinoise qui ira par après s’imposer en finale du Challenger de Novi Sad, en Serbie.”

Des matchs qui serviront de révélateur au groupe bruxellois et à Vadim, jusque-là peu en réussite personnelle : “À trois, il y a moins de doutes. On se concentre davantage sur nous. À l’aube de la saison, on s’est peut-être trop focalisés sur notre collectif, on a peut-être oublié nos forces intrinsèques individuelles.”

À cet égard, l’arrivée cette saison de Romain Boxus a amené une nouvelle rotation et une plus-value qualitative. Un autre ancien pro liégeois a rejoint le Team bruxellois en la personne de Ioann Iarochevitch : “Ioann est motivé, il a encore du rythme et du cardio à acquérir, mais c’est un joueur polyvalent, technique, capable de jouer avec sa taille, doté d’une bonne vision de jeu. Il est amené à faire de gros dégâts.”

Pourquoi pas ce week-end à Anvers où tous les spécialistes du 3X3 du pays accourront ?

”On peut relancer notre saison en l’emportant à Anvers dimanche. Une victoire offre un ticket pour une étape du World Tour. Le Team Antwerp sera le favori, les autres équipes qualifiées ne doivent pas leur place en finale au hasard. Il faudra tout donner”, prévient Vadim Hollevoet, dont l’équipe participera à la finale de Charleroi in the Sky le 5 août et rejoindra ensuite le circuit allemand pour plusieurs dates.