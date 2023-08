Après réclamation, Villers élimine Etterbeek et passe en Coupe de Belgique

On se souvient qu’il y a deux saisons, c’est Villers qui avait été battu par Waterloo sur tapis vert lors du tour final pour une histoire de penaltys et de prolongations, refusant de rejouer la rencontre reprogrammée par le CP Brabant.

Villers s’offrira donc un beau déplacement du côté d’Ipres, au KVK Westhoek, dimanche après-midi. “C’est à la côte belge et cela fait partie du charme de la Coupe de Belgique. On prend cette qualification comme un bonus, on organisera une journée team building à la mer. Et puis, ce sera un bon test contre une D3 nationale.”