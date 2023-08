Coupe de Belgique : Un premier bon test pour le Crossing

Deux bonnes semaines après avoir repris le chemin des entraînements, le Crossing dispute son premier match officiel ce dimanche en Coupe de Belgique, avec un déplacement en Flandre Orientale où il affrontera le WIK Eine (P2). L’occasion de voir où en est le groupe. “Les joueurs sortent de plusieurs de préparation intensive, d’un stage et de trois matchs disputés en l’espace de dix jours. Si cette semaine a été un peu plus calme, les organismes ont été mis à rude épreuve. De plus, nous allons affronter une équipe flamande et même si elle n’évolue qu’en P2, nous savons très bien comment évolue ce genre d’équipe. Si nous ne marquons pas rapidement, nous pourrions nous mettre en difficulté face à un adversaire qui jouera le couteau entre les deux”, prévient Fred Farin, le manager sportif des Schaerbeekois.