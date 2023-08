De Skopje à Madrid en passant par Bruxelles : la progression est constante pour Aaron Ona Embo

Dernière de sa poule, la Belgique affrontait ce mercredi, la première d’une autre, l’Italie avec une nouvelle défaite à la clef. Il reste encore trois matchs pour assurer le maintien en Division A.

Des matchs visiblement, Aaron aime les comptabiliser : “En Espagne, Aaron joue dans deux catégories. Avec les tournois, la préparation, la sélection, il est à 117 cette saison. S’il est fatigué, Aaron se repose ou alors évolue dans sa catégorie car il joue aussi face à des U16.”

À son retour de Skopje, Aaron profitera de ses proches pendant deux semaines avant de retourner au Real. Michael Ona Embo est ravi du choix sportif effectué : “Quand il est arrivé dans la capitale, Aaron ne savait même pas dire bonjour en espagnol. Nous sommes régulièrement en contact avec le directeur technique, Aaron a aussi un tuteur sur place et chaque mois, nous avons une réunion avec l’école via Teams. Au début, ils ont vu qu’Aaron avait des petites lacunes dans 2-3 matières. Il a eu des cours particuliers et s’est mis à jour. Je suis très content, Aaron est bien encadré et a réussi son année scolaire. Sportivement, il faisait déjà attention avant à son repos et son alimentation mais là, il est drillé comme un pro. Qu’il réussisse ou non en basket, l’expérience reste positive car Aaron est devenu plus mature et est parfaitement trilingue.” Et le plus important, c’est qu’Aaron reste amoureux de son sport : “À peine descendu d’avion, il me demande sur quel terrain il peut aller shooter.”