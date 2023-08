Le Gala de basket de Woluwe-Saint-Lambert fait son retour

Entre 2012 et 2018, Woluwe-Saint-Lambert avait pris l’habitude, chaque année vers la fin du mois d’août, de dérouler le tapis rouge pour accueillir quelques équipes de gros calibre, belges et étrangères, sous les paniers du complexe sportif Poséidon à l’occasion d’un grand gala de basket. Depuis cinq ans et pour diverses raisons parmi lesquelles, notamment, la crise sanitaire, celui-ci n’avait toutefois plus été à l’affiche des événements sportifs marquants de la commune. Il retrouvera les devants de la scène le week-end des 9 et 10 septembre prochain pour une huitième édition.