Ganshoren a pris du retard dans sa préparation : “Des satisfactions mais aussi des petites déceptions”

Il y a aussi eu de belles satisfactions pour le coach de Ganshoren. “Ce ne sont que des matchs amicaux, mais la manière y était sur certaines parties de match contre le Tempo, Ternat ou encore Braine. Après, les retards dans la préparation sont criants et on le constate quand il s’agit de faire la différence contre les bonnes équipes. Certains ne sont pas encore à la hauteur et ça ralentit tout le monde.”

Dans ce cadre, le match de Coupe de Belgique de ce dimanche contre Spy doit servir de référence à Pascal Pilotte. “Le club aimerait passer un ou deux tours. Pour moi, c’est avant tout un match de préparation en vue de la reprise du championnat programmée le 27 août contre Rebecq. Nous ferons tout pour passer un tour, tout en faisant quelques réglages pour avancer dans notre préparation.”

Le mercato, lui, n’est pas terminé, comme l’a démontré cette semaine avec deux nouvelles arrivées actées. Les défenseurs centraux Loïc Wola (OHL) et Milos Javorina (ex-Walhain et RUTB) ont signé cette semaine. “Il était important d’apporter plus de consistance à notre défense centrale. Nous cherchons encore un milieu à vocation offensive.”

Histoire de mettre en place une certaine philosophie de jeu. “Nous voudrons proposer un jeu audacieux et offensif. Je possède des joueurs capables d’assurer une prise de risque, qui ont cette audace. À eux d’y ajouter le réalisme pour engranger des points.”