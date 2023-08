Après la cérémonie d’ouverture de ce mercredi, les jeunes boxeuses et boxeurs en herbe issus de 30 pays entameront la compétition ce jeudi 17 août avec l’espoir d’atteindre les finales programmées le samedi 26 août. 124 filles, réparties en 13 catégories de poids, et 261 garçons, répartis en 16 catégories, monteront dans le ring installé à Maribor.

Parmi ces 385 jeunes venus en Slovénie pour se mesurer à leurs homologues européens, on retrouve la Bruxelloise Yara Van Ghyseghem, dirigée par le coach national Raffaele Bergamasco et Rachid Jah, de la Jah Boxing Academy. “C’est la première fois qu’une boxeuse belge participe à cette compétition”, se félicite son papa Jean-Christophe Van Ghyseghem.

En Slovénie, Yara aura pour mission de prendre de l’expérience, de poursuivre son apprentissage mais aussi de confirmer ses excellents résultats des derniers. En effet, la Bruxelloise prendra part à cette compétition européenne avec un objectif bien précis. “Yara ne va pas à ce championnat pour y faire du tourisme.”

Il faut dire qu’elle s’est minutieusement préparée. “Elle a sacrifié ses vacances pour cet objectif. Elle s’est entraînée deux fois par jour alors que la plupart de ses amies sont en vacances.”

Soutenue par la Vlaamse Boks Liga, la jeune Bruxelloise sait que beaucoup d’espoirs ont été placés en elle pour le futur. “La Vlaamse Boks Liga a mis en place une véritable stratégie d’entraînements avec de vrais résultats et les moyens financiers indispensables à la réussite sportive. Et Yara fait partie de ces athlètes qui ont besoin de prendre de l’expérience au plus haut niveau.”