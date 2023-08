Après avoir quitté l’hôtel en Macédoine à 2 heures du matin, elle est revenue ce lundi via Vienne de Skopje et du championnat d’Europe U16. “Je me suis écroulée en rentrant mais j’ai su me réveiller pour voir l’un des matchs des Lions dans le tournoi pré-olympique d’Istanbul”, relate l’intéressée, sur tous les terrains depuis plusieurs semaines.

Team manager des U16, elle a participé aux stages et tournois de préparation internationaux qui ont eu lieu en juillet en Belgique, en France et en Turquie. “Depuis le 10 juillet, si j’ai passé deux jours d’affilée à la maison, c’est beaucoup”, confirme la Bruxelloise.

C’est aux premières loges que celle qui est aussi coach des U21 du Royal IV Brussels et assistant-coach de la TDM2 de Loïc Van der Meiren aura assisté à la rétrogradation de l’équipe nationale en Division B. En Macédoine, les Lionceaux n’auront récolté qu’un succès en sept rencontres. La team manger ne se retranche pas derrière l’absence de taille ni la blessure en derrière minute du Bruxellois Terence Kekenbosch : “La déception est là. C’est dur. On a cru en notre maintien en Division A. On n’a pas su montrer nos capacités quand il le fallait. On savait qu’on avait moins de puissance et de taille que l’Italie ou la France mais on n’a pas su faire parler nos armes. Je veux dire notamment par là que nous sommes une équipe de shooteurs et qu’on termine le tournoi avec moins de 23 % de réussite à 3 points.”

L’équipe belge et son staff sortent plus grandis que meurtris par le dénouement : “L’expérience reste incroyable et belle, relate Mélanie. On a rencontré le top européen. Personne n’était là pour rigoler. Il y a des jeunes dans le groupe qui ne s’entraînent pas plus de quatre fois par semaine et maximum une fois par jour. On a parfois pris des raclées mais on a tout donné, on a varié nos systèmes et on a fait de bons matchs. Les garçons sont restés très soudés.”