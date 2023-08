Basket-ball : l’amour du jeu et le goût de la victoire guident toujours Othman Allouchi

L’ailier bruxellois avait de bonnes raisons de moins pratiquer son hobby car il est devenu papa pour la seconde fois fin juin. “Le rythme va revenir. J’ai signé avec mon frère Mohamed et on est des compétiteurs. On m’a toujours dit que le talent ne s’égarait pas, par contre le souffle et le cardio ça se perdait. Une chose est sûre : je suis aux Anciens 13 pour gagner. Je remarque qu’avec l’âge, je ne me mets plus la pression comme avant. Pas que je suis détendu mais vous savez les Allouchi, on a un petit bouton de déconnexion et dès l’entre-deux, on appuie dessus et tout s’allume !”

À 33 ans, Othman a choisi une équipe où les talents ne manqueront pas. La balle sera-t-elle partagée ? “Certaines mauvaises langues ont déjà tenté d’opposer les Allouchi avec les Jedaoudi. En 3 matchs, la balle a très bien tourné alors que les automatismes ne sont pas encore là. Personnellement, je reste un joueur d’instinct. Je n’ai aucun souci à me mettre dans l’ombre pour que l’équipe gagne. On est tous sur la même longueur d’onde. Il n’est pas important de marquer des points, du moment qu’on l’emporte au marquoir. ”

Cités parmi ceux qui pourraient occuper le sommet du classement de la P1 (comme le RIV, l’Excelsior et Braine-le-Château), Othman Allouchi et les Anciens 13 refusent de tirer des plans sur la comète : “Mohamed et moi, on vient avec un gros bagage d’expérience et notre soif de victoire. Et quand je regarde autour de moi, il n’y a que des compétiteurs dans l’équipe. On est attendu au tournant en P1. Je ne fais aucun pronostic, juste qu’on s’alignera pour gagner un maximum de matchs.”